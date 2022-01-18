Погранслужба Украины начала обустройство вертолетных площадок на границе с Белоруссией

Киев, 18 января. Государственная пограничная служба Украины приступила к обустройству вертолетных площадок на границе с Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы ведутся с ноября минувшего года. Такие действия пограничники объясняют необходимостью оперативно перебрасывать резервы «в случае обострения ситуации».

«С ноября прошлого года на украинско-белорусской границе кипит работа по инженерному обустройству. Здесь устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также обустраивают вертолетные площадки», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщает «Царьград», президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на концентрацию украинских «националистов-радикалов» вдоль границ республики. По его словам, эта угроза серьезнее сил НАТО.