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Погранслужба Украины начала обустройство вертолетных площадок на границе с Белоруссией

Армия
Погранслужба Украины начала обустройство вертолетных площадок на границе с Белоруссией
flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 18 января. Государственная пограничная служба Украины приступила к обустройству вертолетных площадок на границе с Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы ведутся с ноября минувшего года. Такие действия пограничники объясняют необходимостью оперативно перебрасывать резервы «в случае обострения ситуации».

«С ноября прошлого года на украинско-белорусской границе кипит работа по инженерному обустройству. Здесь устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также обустраивают вертолетные площадки», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщает «Царьград», президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на концентрацию украинских «националистов-радикалов» вдоль границ республики. По его словам, эта угроза серьезнее сил НАТО.

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