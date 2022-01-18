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Геннадий Онищенко дал несколько полезных советов участникам крещенских купаний
Общество
Геннадий Онищенко дал несколько полезных советов участникам крещенских купаний
Федеральное агентство новостей  / 

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в преддверии праздника Крещение Господне дал несколько советов тем, кто планирует принять участие в крещенских купаниях — погружениях в проруби, которые называются иордани.

Как правильно окунаться в прорубь на Крещение. Колонка Геннадия Онищенко

Завершается очень важный сакральный период в нашем православном календаре, который начинается с Рождества и завершается Крещением. Поздравляю всех с праздником Крещение Господне и Богоявление!

Крещение, как мы знаем, — это время, когда на Руси с давних пор принято окунаться в прорубь, вспоминая погружение Христа в воды реки Иордан. Как врач напомню, что все сакральные практики, которые были приняты на Руси, несли в себе в том числе функцию здоровьесбережения. К таким укрепляющим тело и дух практикам относятся в том числе крещенские купания. Но совершать погружение в иордань нужно с умом, чтобы не навредить своему здоровью.

Те, кто участвует в крещенских купаниях ежегодно, знают, как подготовиться физически и морально, как достичь нужного настроя, как правильно одеться, как себя вести. Новичкам стоит ориентироваться на опытных участников и учиться у них.

Геннадий Онищенко дал несколько полезных советов участникам крещенских купаний
Федеральное агентство новостей /

Иордань, в отличие от обычной проруби, как правило, делается в форме креста. Помимо сакрального, тут есть практический смысл — человек вошел в иордань с одной стороны, окунулся три раза, а затем вышел с другой. А за ним уже идут следующие — никто никого не ждет, не мерзнет, поскольку очередь двигается быстро.

Обязательно окунайтесь только там, где иордани проверило МЧС и где дежурят спасатели, — это гарантия вашей безопасности.

Тем, кто впервые готовится погрузиться в иордань, нужно предварительно посоветоваться не только с более опытными товарищами, но также с врачом, особенно, если есть какие-то хронические заболевания.

Но самое главное — это правильный позитивный настрой. Помимо настроя, нужно обязательно запастись удобной обувью, в которой вы будете подходить к проруби. Это могут быть резиновые, пластиковые или войлочные тапочки. Окунулись три раза, потом нужно растереться, но не переусердствовать, а затем сразу переодеться в сухое. Хорошо, если у купели будет оборудована теплая раздевалка. Затем нужно обязательно выпить теплого чая. Опытные люди берут с собой термосы с чаем, настоянным на травах и с добавлением меда.

Весь этот комплекс действий — купание и теплый целебный чай — производит на организм очень сильное действие, которое оставляет незабываемые впечатления. Человек начинает буквально согревать себя изнутри, метаболизм усиливается, и, поверьте, после купания вы еще долго будете испытывать не только физический, но и душевный подъем, настоящую физическую и духовную радость. Не упускайте такую возможность! Приятного вам купания! С Крещением Господним!

Геннадий Онищенко дал несколько полезных советов участникам крещенских купаний
Федеральное агентство новостей /

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