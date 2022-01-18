Профицит торгового баланса России вырос почти в 3 раза за ноябрь

Москва, 18 января. Положительное сальдо внешней торговли РФ в ноябре увеличилось в 2,8 раза в годовом выражении и достигло 21,056 млрд долларов. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка РФ.

Вместе с тем объем экспорта в ноябре возрос в годовом выражении в 1,6 раза — до 48,957 млрд долларов. Импорт в то же время повысился на 22,6% и оказался на уровне 27,901 млрд долларов.

Динамика счета платежного баланса определялась повышением положительного сальдо торгового баланса в результате заметного расширения экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при существенно меньших темпах роста импорта, отмечается в комментарии регулятора.

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился по итогам 2021 года на 35,8%, до рекордных 146,88 млрд долларов. На это указывают данные Главного таможенного управления КНР.