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Спикер парламента Ливии призвал сформировать комитет по разработке конституции

Весь мир
Спикер парламента Ливии призвал сформировать комитет по разработке конституции
Федеральное агентство новостей  / 

Тобрук, 18 января. Спикер ливийского парламента Агила Салех предложил сформировать комитет по разработке согласованной всеми сторонами конституции. Об этом политик заявил в ходе очередного заседания Палаты представителей.

Он добавил, что необходимо создать соответствующий орган в составе 30 человек, представляющих три региона Ливии — Триполи, Киренаику и Феццан. По словам Салеха, комитет займется разработкой консенсусных законов при поддержке арабских и международных экспертов.

Накануне, 17 января, председатель Палаты представителей в ходе сессии парламента объявил об истечении полномочий переходного Правительства национального единства. Он напомнил, что кабмин должен был сложить обязательства 24 декабря 2021 года, в дату запланированных выборов. Хотя плебисцит так и не состоялся, ПНЕ утратило легитимность.

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ливия
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