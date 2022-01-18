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Певица Монеточка вышла на связь с подписчиками на фоне скандала вокруг ее квартиры в Москве

Шоу-бизнес
Певица Монеточка вышла на связь с подписчиками на фоне скандала вокруг ее квартиры в Москве
 /  Фото предоставлены организаторами концерта

Москва, 18 января. Певица Монеточка продолжает комментировать историю с рассекречиванием СМИ ее адреса в Москве. Исполнительница считает, что публичные люди не обязаны быть автоматически готовы к такому повороту событий в жизни.

Исполнительница ответила тем, кто считает, что места жительства знаменитостей и так всегда раскрываются. По словам 23-летней певицы, существует разница между тем, когда фанаты самостоятельно решили найти дом знаменитости и публикацией адреса на аудиторию в миллион человек.

«Меня смущает мысль о том, что публичные люди «должны быть готовы к такому» и автоматически согласны, потому что они выбрали карьеру в медийной сфере. Я не давала такое согласие», — возмутилась Монеточка.

Певица Монеточка вышла на связь с подписчиками на фоне скандала вокруг ее квартиры в Москве
Prt Scr instagram.com / @monetochkaliska

Ранее стало известно, что исполнительница приобрела квартиру в центре Москвы за 20 миллионов рублей. СМИ показали фото двери квартиры из парадной ее дома 1914 года постройки и указали адрес. После этого Монеточка написала гневный пост, заявив, что не ожидала такого.

Эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков также рассказал, что имя Монеточки не поможет ей продать дороже квартиру после слива данных о ее месторасположении. Сама исполнительница заявила, что намерена продать жилье в столице после раскрытия ее адреса.

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