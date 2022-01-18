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Депутат Картаполов: ракеты «Циркон» могут заменить России военные базы в Латинской Америке

Армия
Депутат Картаполов: ракеты «Циркон» могут заменить России военные базы в Латинской Америке
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Москва, 18 января. Россия имеет в своем распоряжении гиперзвуковые ракеты «Циркон», наличие которых делает бессмысленным создание военной инфраструктуры в других странах, в том числе на Кубе и в Венесуэле.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что нет никакой необходимости строить военные объекты в странах Латинской Америки, потому что в российском арсенале есть гиперзвуковое оружие. По его словам, база является неподвижным объектом, который может нести угрозу, но при этом сам уязвим.

«Корабль, вооруженный ракетами "Циркон", вполне способен выполнить любые задачи и тут же уйти — это может быть надводный корабль или подводная лодка», — заявил Картаполов.

Западные эксперты считают, что присутствие российского военного контингента на Кубе сулит США и их партнерам серьезные неприятности. При этом в МИД РФ отказались подтверждать или опровергать информацию о возможном создании баз в Латинской Америке, передает RT.

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россия госдума ракеты циркон
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