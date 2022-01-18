Путин обсудил с президентом Азербайджана Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин провел с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым телефонные переговоры по ряду вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств затронули вопрос украинского кризиса и пути его урегулирования, а также обстановку в Нагорном Карабахе. Также президент России поделился с азербайджанским коллегой информацией о контактах с США и другими государствами коллективного Запада по вопросу гарантий безопасности. В заключение беседы стороны выразили намерение укреплять стратегическое партнерство Москвы и Баку.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой пакистанского кабмина Имраном Ханом. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с распространением COVID-19.