Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 19:31
19:31
Весь мир
Рожин: Уильямс пытается сохранить период неопределенности в Ливии ради нефтяных контрактов
19:29
Происшествия
Микроавтобус сгорел на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц
19:26
Происшествия
Самолет рейса Дубай — Сан-Франциско совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
19:25
Общество
Московский ЗАГС предупредил о мошенниках, которые продают «красивые» даты свадеб
19:24
Происшествия
Суд арестовал уроженца Северного Кавказа после конфликта в московском автобусе
19:23
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
19:18
Весь мир
Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей
19:16
Общество
Почти 600 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге
19:12
Экономика
Минцифры России предлагает выдавать льготные кредиты разработчикам ПО
19:10
Экономика
Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин обсудил с президентом Азербайджана Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Политика
Путин обсудил с президентом Азербайджана Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин провел с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым телефонные переговоры по ряду вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств затронули вопрос украинского кризиса и пути его урегулирования, а также обстановку в Нагорном Карабахе. Также президент России поделился с азербайджанским коллегой информацией о контактах с США и другими государствами коллективного Запада по вопросу гарантий безопасности. В заключение беседы стороны выразили намерение укреплять стратегическое партнерство Москвы и Баку.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой пакистанского кабмина Имраном Ханом. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с распространением COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин обсудил с президентом Азербайджана Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
украина путин россия переговоры азербайджан алиев карабах
Комментировать