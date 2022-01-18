Более 200 лучших танкистов ЗВО примут участие в АрМИ-2022

Санкт-Петербург, 18 января. Танкисты Западного военного округа начали подготовку к Армейским международным играм, сообщает пресс-служба ЗВО.

На полигонах в Московской, Ленинградской, Воронежской, Калининградской, Белгородской, Нижегородской и Брянской областях экипажи танков Т-90, Т-80БВМ и Т-72Б3М уже прошли первый отборочный этап. Всего было отобрано более 200 лучших танкистов, рассказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

«После второго отбора мы сформируем окружную команду», — разъяснил генерал.

Он подчеркнул, что военнослужащие ЗВО всегда демонстрировали высокие показатели в рамках конкурса «Танковый биатлон». Именно поэтому представителей округа регулярно включают в сборную команду Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что десять соревнований Арми-2022 будут проводиться на территории Южного военного округа. Как сообщает RT, конкурс «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут на полигоне Прудбой в Волгоградской области.