Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Москва, 18 января. Российская «Санта-Барбара», как окрестили поклонники богатую на неожиданные сюжетные повороты любовную историю продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, неожиданно получила продолжение: бывшие супруги воссоединились на праздновании старого Нового года.

Основатель и руководитель некогда популярных групп «Интеграл» и «На-На» Бари Алибасов и звезда фильма «Калина красная» Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу 20 ноября 2018 года. Счастливая супружеская жизнь в определенный момент дала течь, и уже спустя два года «лодка любви» продюсера и народной артистки РСФСР окончательно пошла ко дну. Официально звездный брак был расторгнут 24 декабря 2020 года.

За разводом последовала целая вереница скандалов, участниками которой также становились сын продюсера и одна из дочерей актрисы. Любовная история, занимавшая приличную долю эфирного времени федеральных каналов, как выяснилась, оказалась далека от своего завершения — Алибасов объявил о воссоединении с бывшей женой на празднике.

«Отпраздновали с Лидушой старый Новый год», — написал продюсер в личном Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @alibasov_nana

Свой пост он сопроводил трогательным снимком, на котором можно увидеть, как Алибасов нежно обнимает пришедшую к нему в гости Федосееву-Шукшину в прихожей своей квартиры. Оба при этом счастливо улыбаются. Некоторые поклонники в комментариях под публикацией принялись шутить на тему того, что теперь бывших супругов снова начнут приглашать в различные ток-шоу.

Стоит отметить, что актриса на опубликованной фотографии выглядит просто бесподобно: отметившая в сентябре 2021 года свое 83-летие Федосеева-Шукшина пришла к Алибасову в элегантном белом пальто и очаровательной вязаной шапочке нежно-розового цвета. Стильный образ актрисы дополнили платок, темные очки и роскошное кольцо на мизинце.

Не меньший интерес у россиян вызывают отношения, связывающие дочерей актрисы. В середине января заслуженная артистка России Мария Шукшина потребовала у младшей сестры Ольги перестать «хайпиться» на ее имени.