Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 19:31
19:29
Происшествия
Микроавтобус сгорел на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц
19:26
Происшествия
Самолет рейса Дубай — Сан-Франциско совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
19:25
Общество
Московский ЗАГС предупредил о мошенниках, которые продают «красивые» даты свадеб
19:24
Происшествия
Суд арестовал уроженца Северного Кавказа после конфликта в московском автобусе
19:23
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
19:18
Весь мир
Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей
19:16
Общество
Почти 600 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге
19:12
Экономика
Минцифры России предлагает выдавать льготные кредиты разработчикам ПО
19:10
Экономика
Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»
19:06
Экономика
Goldman Sachs: Brent может подорожать до 100 долларов за «бочку» уже к лету
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 января. Российская «Санта-Барбара», как окрестили поклонники богатую на неожиданные сюжетные повороты любовную историю продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, неожиданно получила продолжение: бывшие супруги воссоединились на праздновании старого Нового года.

Основатель и руководитель некогда популярных групп «Интеграл» и «На-На» Бари Алибасов и звезда фильма «Калина красная» Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу 20 ноября 2018 года. Счастливая супружеская жизнь в определенный момент дала течь, и уже спустя два года «лодка любви» продюсера и народной артистки РСФСР окончательно пошла ко дну. Официально звездный брак был расторгнут 24 декабря 2020 года.

За разводом последовала целая вереница скандалов, участниками которой также становились сын продюсера и одна из дочерей актрисы. Любовная история, занимавшая приличную долю эфирного времени федеральных каналов, как выяснилась, оказалась далека от своего завершения — Алибасов объявил о воссоединении с бывшей женой на празднике.

«Отпраздновали с Лидушой старый Новый год», — написал продюсер в личном Instagram-аккаунте.

Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Prt Scr instagram.com / @alibasov_nana

Свой пост он сопроводил трогательным снимком, на котором можно увидеть, как Алибасов нежно обнимает пришедшую к нему в гости Федосееву-Шукшину в прихожей своей квартиры. Оба при этом счастливо улыбаются. Некоторые поклонники в комментариях под публикацией принялись шутить на тему того, что теперь бывших супругов снова начнут приглашать в различные ток-шоу.

Стоит отметить, что актриса на опубликованной фотографии выглядит просто бесподобно: отметившая в сентябре 2021 года свое 83-летие Федосеева-Шукшина пришла к Алибасову в элегантном белом пальто и очаровательной вязаной шапочке нежно-розового цвета. Стильный образ актрисы дополнили платок, темные очки и роскошное кольцо на мизинце.

Не меньший интерес у россиян вызывают отношения, связывающие дочерей актрисы. В середине января заслуженная артистка России Мария Шукшина потребовала у младшей сестры Ольги перестать «хайпиться» на ее имени.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
продюсер алибасов федосеева-шукшина
Комментировать