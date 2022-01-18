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ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года

Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 января. Чистый отток капитала из России по итогам 2021 года составил 72 млрд долларов, что на 42% выше, чем в 2020 году. Такую информацию представил Центробанк РФ.

По данным регулятора, отток инвестиций из ОФЗ и евробондов за прошедший год составил 3,2 млрд долларов. При этом годом ранее ЦБ фиксировал приток 3,9 млрд долларов.

«Значительный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций», — объяснили в ЦБ.

По данным регулятора, прямые иностранные инвестиции в РФ выросли за 2021 год в 3,8 раза и составили 30,7 млрд долларов. Однако в четвертом квартале показатель упал на 19,5%, до 3,3 млрд долларов.

Минфин РФ ранее сообщил о сокращении объема Фонда национального благосостояния в декабре прошлого года на 320,9 млрд рублей. По состоянию на 1 января размер фонда составил 13,565 трлн рублей.

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