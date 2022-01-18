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Популярность Lada растет на Украине

Экономика
Популярность Lada растет на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Дмитрий Флегантов

Киев, 18 января. Украинские автомобилисты приобрели в 2021 году почти 2 тысячи машин отечественной марки Lada. Об этом пишет «Автостат».

Порядка 1,9 тыс. легковых транспортных средств бренда Lada было продано на Украине в прошлом году. Согласно подсчетам аналитиков, это в 2,7 раза больше, чем показали продажи в позапрошлом году.

Доля продукции АвтоВАЗа на украинском рынке достигает 1,8%. Машины Lada занимают 17-ю строчку в местном рейтинге по объему купленных автомобилей. При этом марка показывает самый лучший рост на рынке среди остальных компаний из топ-20. Эксперты связывают это с низкой сравнительной базой, а также говорят о позитивном влиянии запуска локального производства моделей на Запорожском автозаводе в сентябре 2020 года.

Большинство украинцев отдает предпочтение седану Granta. Его купили в 25% случаев. На втором месте по востребованности находится внедорожник Niva с долей в 20%. Седан Vesta и универсал Vesta SW Cross приобретали в 19% случаев.

Реализация подержанных автомобилей в России в прошлом году возросла на 4,6% к 2020 году. Чаще всего россияне выбирали на вторичном рынке модель Lada Priora.

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украина lada авто granta
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