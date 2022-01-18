«Зона Миттельшпиля». Россия vs. коллективный Запад: кто кого?

Закончился первый раунд переговоров России с Западом, где наши партнеры ожидаемо отказали в гарантиях безопасности. Но шахматная партия продолжается, до финала еще далеко. Что будет дальше? Какие шаги будут делать дипломаты? Об этом узнаете в новом выпуске программы «Зона».

По мнению публициста Игоря Кимаковского, западные партнеры зависли в своей исключительности и не могут выскочить из этой роли, постоянно исполняют одно и то же, неадекватно оценивают реалии. Автор программы проанализировал итоги недавних дипломатических встреч в Женеве, Брюсселе и Вене, попытался распутать клубок геополитических интересов и заглянуть в будущее.

Кто играл главную скрипку в переговорах НАТО с ОБСЕ? Ждать ли России новых экономических санкций, и на сколько они могут быть чувствительны? Как отвечать на расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на Восток? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новом выпуске программы «Зона».