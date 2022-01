Администрация тюрьмы в Арканзасе ответит за медицинские эксперименты над заключенными

Вашингтон, 18 января. Четверо заключенных подали иск против тюрьмы округа Вашингтон из-за незаконных медицинских экспериментов, которые администрация исправительного учреждения проводила над заключенными.

Согласно информации, предоставленной юристами потерпевших, иск, ответчиками по которому является администрация тюрьмы, тюремный врач Роберт Карас и шериф округа Вашингтон Тим Хелдер, касается использование на заключенных препарата «Ивермектин», который осужденные были вынуждены принимать в ходе экспериментального лечения от COVID-19.

