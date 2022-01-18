Администрация тюрьмы в Арканзасе ответит за медицинские эксперименты над заключенными

Вашингтон, 18 января. Четверо заключенных подали иск против тюрьмы округа Вашингтон из-за незаконных медицинских экспериментов, которые администрация исправительного учреждения проводила над заключенными.

Согласно информации, предоставленной юристами потерпевших, иск, ответчиками по которому является администрация тюрьмы, тюремный врач Роберт Карас и шериф округа Вашингтон Тим Хелдер, касается использование на заключенных препарата «Ивермектин», который осужденные были вынуждены принимать в ходе экспериментального лечения от COVID-19.

#HealthNews #News Inmates sue jail over ivermectin treatment for Covid as ‘medical experimentation’ | Arkansas https://t.co/nTVbCHRh9A — BollyInside (@bollyinsidenews) January 18, 2022

«Истцы принимали невероятно высокие дозы препарата, который, по мнению заслуживающих доверия медицинских работников, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), не является эффективным средством лечения COVID-19 и опасен для людей при приеме в больших дозах», — говорится в иске.

Гари Салливан, юридический директор Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) штата Арканзас, осудил действия шерифа Хелдера, заявив, что никто, включая заключенных, не должен подвергаться медицинским экспериментам. При этом он подчеркнул, что окружной шериф несет ответственность за обеспечение заключенных продовольствием, жильем и безопасным, надлежащим уходом.

«Ответчики обвиняются во введении ивермектина лицам, находящимся в заключении, без предварительного обоснованного согласия относительно характера, содержания или потенциальных побочных эффектов препарата», — говорится в заявлении ACLU.

Истцы утверждают, что тюремный доктор прописывал им «лошадиные» дозы ивермектина под видом витаминов, антибиотиков и стероидных препаратов. В результате у них возникли тяжелые побочные эффекты, включая диарею, спазмы желудка и проблемы со зрением.

Согласно показаниям самого Караса, истцам ивермектин был назначен в 2020 году после положительного теста на COVID-19. Всего же подобной терапии было подвергнуто 254 заключенных.

maxpixel.net /

Ивермектин является антипаразитарным средством, применяемым для лечения чесотки, педикулеза, аскаридоза и других заболеваний. В июле прошлого года крупное исследование, в котором исследовалось применение препарата в качестве средства лечения коронавируса, было отменено по этическим соображениям. В настоящее время федеральное управление США по контролю за продуктами питания и лекарствами предостерегло от использования препарата в качестве средства для лечения COVID-19.