Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января

Москва, 18 января. Церемония прощания со звездой сериала «Кухня» и «Медиум» Иваном Рудаковым состоится в Москве 20 января. Об этом сообщили родственники артиста.

Прощание с Иваном Рудаковым пройдет в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе. Церемония начнется в четверг, в 11:00. Родственники и коллеги придут почтить память покойного артиста. Затем гроб с Рудаковым доставят на Троекуровское кладбище, где скорбящие простятся со звездой «Медиума». Похороны состоятся в 13:00-13:30, передает «СтарХит».

Рудаков ушел из жизни 16 января в возрасте 43 лет. Летом актер заразился коронавирусом, но вскоре пошел на поправку и даже вернулся к съемкам. Затем артисту не раз становилось плохо. Кроме того, Рудакову вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем. В январе он скончался в клинике, не приходя в сознание.

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским также состоится на этой неделе. Церемония пройдет 19 января.