Европейцы не хотят «войны»: почему Запад передумал отключать Россию от SWIFT

В контексте планируемых новых антироссийских санкций все чаще речь заходит об отключении России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Однако дело это непростое — затронет всех участников финансового рынка, поэтому Запад решил отказаться от этой затеи.

Вашингтон и Брюссель посчитали, что такой шаг грозит не только дестабилизацией международной финансовой сферы, но и еще созданием альтернативной платежной системы. Отключение России от SWIFT станет фактическим объявлением «войны», к которой сытые европейцы не готовы. Об этом в беседе с ФАН сказал политолог Андрей Иванов.

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам политолога, и европейцы, и американцы понимают, что отключение России от SWIFT — это крайняя мера, которая равносильна объявлению войны. Но будут ли они ввязываться в эту «войну» из-за Украины — другой вопрос.

«Давайте вдумаемся над поводом. Все кричат о том, что РФ может вторгнуться на Украину. Но ведь доказательств этого нет в принципе. То есть все кричат, но никакой конкретики никто не привел. Да, на Россию будут оказывать давление. Это связано с тем, что Западу необходимо избавиться от конкурента в большой геополитической борьбе. Важно понимать, что речь идет именно об этом. Но прямого боестолкновения не будет, и это все понимают прекрасно. Европейцы, привыкшие к спокойной жизни, не хотят войны. И Россия нужна как некий образ врага, но не реальный противник. Так что решение не отключать от SWIFT вполне разумное и укладывается в концепцию наличия противника. Подчеркну: наличия противника, но не реальной войны с ним», — высказался Иванов.

О том, что отключение России от SWIFT бумерангом вернется Западу, ранее говорила доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина. Как объяснила экономист, в сфере международных корпоративных платежей больший вред эта мера принесет именно покупателям, а наша страна зачастую выступает напротив — продавцом.

