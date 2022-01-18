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Посол Белоруссии в РФ Семашко госпитализирован в Москве с жалобами на сердце и давление

  /   Обновлено: 18 января 2022 17:54
Политика
Посол Белоруссии в РФ Семашко госпитализирован в Москве с жалобами на сердце и давление
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 18 января. Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко госпитализирован с жалобами на сердце и повышенное артериальное давление. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

По неподтвержденной информации, у дипломата произошло кровоизлияние в глаз. Впервые на ухудшение самочувствия дипломат пожаловался еще 16 января — тогда он ощутил дискомфорт в области сердца. Медики опасаются, что показатели давления 180/110 могут привести к серьезным осложнениям. Однако угрозу инсульта удалось нейтрализовать, уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее Россия объявила о назначении нового посла в Белоруссии. Бывший министр внутренних дел Борис Грызлов получил эту должность.

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Все новости / Политика / Посол Белоруссии в РФ Семашко госпитализирован в Москве с жалобами на сердце и давление
россия белоруссия владимир семашко посольство
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