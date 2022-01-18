Сын Градского после ограбления Коташенко заявил, что его интересует только музыка отца

Москва, 18 января. Сын музыканта Александра Градского Даниил прокомментировал ситуацию с ограблением вдовы композитора Марины Коташенко. Он заявил, что больше всего его интересует творческое наследие отца.

Даниил Градский отметил, что у него нет мнения о произошедшем, так как он все узнал из новостей. Сын выдающегося композитора не стал допускать версию возможной инсценировки преступления, передает NEWS.ru.

«Простите, я ничего не допускаю. Я сам услышал об этом из новостей. И точно также как и вы, являюсь зрителем в этом во всем. Как компетентные органы разберутся — такой ответ я приму, а мнение у меня отсутствует. Я больше рад, что дети здоровы, все здоровы, слава богу, есть жизнь у человека, остальное меня не интересует. Меня интересует только наследие моего отца — музыка, и чтобы ее слушали люди», — заявил Градский-младший.

СМИ ранее писали, что грабители украли из особняка вдовы Градского около 100 млн рублей 16 января. По предварительной информации, злоумышленники устроили ДТП с авто, в котором находилась Коташенко, а после сели в ее машину и под угрозой расправы потребовали отвезти их в дом и отдать им все сбережения.

ФАН ранее опубликовал эксклюзивные кадры с места ограбления вдовы Градского. На видео полиция продолжает работать около дома Коташенко, где было совершено крупное ограбление.