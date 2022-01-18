Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:03
18:01
Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
18:00
Экономика
Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ
18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
18:00
Видео
Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сын Градского после ограбления Коташенко заявил, что его интересует только музыка отца

Шоу-бизнес
Сын Градского после ограбления Коташенко заявил, что его интересует только музыка отца
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 18 января. Сын музыканта Александра Градского Даниил прокомментировал ситуацию с ограблением вдовы композитора Марины Коташенко. Он заявил, что больше всего его интересует творческое наследие отца.

Даниил Градский отметил, что у него нет мнения о произошедшем, так как он все узнал из новостей. Сын выдающегося композитора не стал допускать версию возможной инсценировки преступления, передает NEWS.ru.

«Простите, я ничего не допускаю. Я сам услышал об этом из новостей. И точно также как и вы, являюсь зрителем в этом во всем. Как компетентные органы разберутся — такой ответ я приму, а мнение у меня отсутствует. Я больше рад, что дети здоровы, все здоровы, слава богу, есть жизнь у человека, остальное меня не интересует. Меня интересует только наследие моего отца — музыка, и чтобы ее слушали люди», — заявил Градский-младший.

СМИ ранее писали, что грабители украли из особняка вдовы Градского около 100 млн рублей 16 января. По предварительной информации, злоумышленники устроили ДТП с авто, в котором находилась Коташенко, а после сели в ее машину и под угрозой расправы потребовали отвезти их в дом и отдать им все сбережения.

ФАН ранее опубликовал эксклюзивные кадры с места ограбления вдовы Градского. На видео полиция продолжает работать около дома Коташенко, где было совершено крупное ограбление.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сын Градского после ограбления Коташенко заявил, что его интересует только музыка отца
ограбление градский коташенко
Комментировать