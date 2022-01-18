Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 19:31
19:29
Происшествия
Микроавтобус сгорел на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц
19:26
Происшествия
Самолет рейса Дубай — Сан-Франциско совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
19:25
Общество
Московский ЗАГС предупредил о мошенниках, которые продают «красивые» даты свадеб
19:24
Происшествия
Суд арестовал уроженца Северного Кавказа после конфликта в московском автобусе
19:23
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
19:18
Весь мир
Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей
19:16
Общество
Почти 600 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге
19:12
Экономика
Минцифры России предлагает выдавать льготные кредиты разработчикам ПО
19:10
Экономика
Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»
19:06
Экономика
Goldman Sachs: Brent может подорожать до 100 долларов за «бочку» уже к лету
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вышинский жестко ответил на попытку «задушить» русский язык на Украине
Политика
Вышинский жестко ответил на попытку «задушить» русский язык на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Никогда у киевских властей не получится задушить русский язык на территории Украины, поскольку на нем говорит и считает родным большая часть жителей страны. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», журналист, лауреат премии Правительства РФ в области СМИ Кирилл Вышинский.

На Украине 16 января вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере печатных СМИ. Согласно новым правилам, учредители печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера не только на языке, который используется при печати, но еще и на украинском. В каждом месте распространения на долю украиноязычной версии издания должно приходиться не менее 50%. Если СМИ выходит на иностранном языке, должен быть и экземпляр на украинском. Многие эксперты убеждены, что данная норма закона направлена на борьбу с русским языком.

Кирилл Вышинский жестко ответил на попытку задушить русский язык на Украине. По его словам, у киевских властей ничего не получится, поскольку по-русски разговаривает огромная часть населения страны.

«Кишка у них тонка, чтобы задушить русский язык. Все из-за того, что русский язык воспроизводится в самом главном звене — в семье. Огромное количество людей говорят по-русски и в Киеве, в центральных областях, на Юго-Востоке да и на Западной Украине. Понятно, что жителей западной части страны родным является украинский язык, но, несмотря на это, и там огромное количество людей разговаривают в быту на русском языке. Для того, чтобы совсем сломать эту тенденцию, нужно будет что-то серьезное сделать с людьми. Думаю, ничего у них не получится», — указал он.

Вышинский жестко ответил на попытку задушить русский язык на Украине
ИА «Народные новости». /
Из-за того, что большая часть населения страны разговаривает на русском языке, заявил Вышинский, никому не интересны украиноязычные книги и газеты.

«На Украине из-за давления на русский язык будет падать грамотность. А все из-за уменьшения русскоязычных печатных изданий, книг, которые поддерживают интеллектуальный уровень. Ничто не будет читать газету «Высокий замок Львова», где обсуждаются местные галичанские проблемы. В них обсуждаются мировые и глобальные процессы в таком ключе: Украина — родина слонов. Это то, что точно не будет заставлять людей думать, а это значит, как-то повышать свой интеллектуальный уровень», — резюмировал свою позицию Кирилл Вышинский.

В 2021 году Украина собрала рекордный урожай пшеницы: 30 млн тонн зерновых и свыше 20 млн тонн масличных. Парадокс в том, что при таком урожае страна не может обеспечить себя хлебом, поскольку продовольственная пшеница ушла на экспорт. Теперь Киев вынужден закупать муку из проданной пшеницы у Турции.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вышинский жестко ответил на попытку «задушить» русский язык на Украине
украина вышинский русский язык на украине
Комментировать