Глава ДНР Пушилин: Донбасс готов к любого рода действиям со стороны Киева

Донецк, 18 января. Донбасс готов к любым действиям со стороны властей Украины, в том числе к химической атаке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире «Радио Крым» Пушилин сказал, что из различных источников была получена информация о готовящихся провокациях с использованием химического оружия со стороны Киева. По его словам, республики Донбасса готовы к любому сценарию развития событий в регионе.

«У нас есть информация, и министр обороны (РФ Сергей) Шойгу заявлял, что химическое оружие может быть использовано для провокации. Причем не обязательно на территории ЛДНР, оно может быть использовано на территории самой Украины с последующим обвинением нас или России», — заявил он.

Ранее телеканал RT со ссылкой на заявление главы ДНР сообщал, что ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой. Отмечалось, что Киев перебросил дополнительные силы к линии соприкосновения.