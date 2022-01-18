Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:03
18:01
Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
18:00
Экономика
Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ
18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
18:00
Видео
Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава ДНР Пушилин: Донбасс готов к любого рода действиям со стороны Киева

  /   Обновлено: 18 января 2022 18:01
Армия
Глава ДНР Пушилин: Донбасс готов к любого рода действиям со стороны Киева
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 18 января. Донбасс готов к любым действиям со стороны властей Украины, в том числе к химической атаке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире «Радио Крым» Пушилин сказал, что из различных источников была получена информация о готовящихся провокациях с использованием химического оружия со стороны Киева. По его словам, республики Донбасса готовы к любому сценарию развития событий в регионе.

«У нас есть информация, и министр обороны (РФ Сергей) Шойгу заявлял, что химическое оружие может быть использовано для провокации. Причем не обязательно на территории ЛДНР, оно может быть использовано на территории самой Украины с последующим обвинением нас или России», — заявил он.

Ранее телеканал RT со ссылкой на заявление главы ДНР сообщал, что ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой. Отмечалось, что Киев перебросил дополнительные силы к линии соприкосновения.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Глава ДНР Пушилин: Донбасс готов к любого рода действиям со стороны Киева
украина днр донбасс
Комментировать