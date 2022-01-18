Ушел из жизни актер Иркутского драматического театра Игорь Чирва

Иркутск, 18 января. Актер Иркутского драматического театра имени Охлопкова Игорь Чирва скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

С 1994 года Игорь Чирва начал работать в драматическом театре. Он исполнял роли Освальда и Полония в шекспировских трагедиях «Король Лир» и «Гамлет», Беранже Первого в поэме Эжена Ионеско «Король умирает» и многие другие. Постановщики отмечали, что актер умел сочетать комедийность с грустью и драматическим началом.

Причины смерти артиста не сообщаются. Прощание будет проходить 21 января в ритуальном зале на бульваре Гагарина, 4. Церемония начнется в 13:00.