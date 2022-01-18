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Журналист Цимбалюк рассказал, как получил от Скабеевой необычную футболку с Путиным

Политика
Журналист Цимбалюк рассказал, как получил от Скабеевой необычную футболку с Путиным
Pr Scr youtube.com  /  Россия 24

Киев, 18 января. Российская телеведущая Ольга Скабеева оставила в подарок корреспонденту УНИАН Роману Цимбалюку неожиданный подарок. Об этом репортер рассказал в эфире телеканала «24 Украина».

Цимбалюк разыскивается российскими правоохранительными органами за разжигание межнациональной ненависти, однако это не помешало ему тепло отозваться о ведущей ток-шоу «60 минут». Журналист даже назвал Скабееву «подругой» и намекнул, что в жизни она серьезно отличается от своего образа на телеэкранах.

Также репортер УНИАН поведал о необычном подарке, который он получил от телезвезды — футболку с изображением президента России Владимира Путина. Журналист не уточнил, носит ли он презент «с приветом» из Москвы, и снова вернулся к лестным характеристикам в отношении Скабеевой. Украинский радикал отметил выдающийся профессионализм российской коллеги и ее феноменальную работоспособность.

Журналист Цимбалюк рассказал, как получил от Скабеевой необычную футболку с Путиным
instagram.com / @olgaskabeeva

Автор УНИАН Роман Цимбалюк покинул Россию 3 января. Причиной отъезда журналист назвал «угрозу своей безопасности». Ранее в его отношении было возбуждено административное дело в связи с некорректными и разжигающими межнациональную вражду взглядами. Также у правоохранителей есть подозрение, что Цимбалюк может быть агентом Главного управления разведки Украины.

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Все новости / Политика / Журналист Цимбалюк рассказал, как получил от Скабеевой необычную футболку с Путиным
украина путин россия подарок цимбалюк скабеева
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