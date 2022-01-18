Татьяна Тарасова назвала бредом жесткие слова блогера Ильи Мэддисона про фигурное катание

Москва, 18 января. Тренер Татьяна Тарасова заступилась за фигурное катание. Наставницу возмутили высказывания о лицемерии в ледовом спорте со стороны стримера Ильи Мэддисона.

Блогер Илья Мэддисон затронул тему фигурного катания во время одного из стримов на Twitch. По его мнению, в России образовался культ ледового спорта, в котором женщины одеваются в мини-юбки, а мужчины обсуждают это, пока пьют пиво.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова ответила на критику со стороны блогера и рекомендовала не обращать внимание на подобные высказывания.

«Мало ли, кто какой бред несет. На такие высказывания лучше вообще никак не реагировать. Он специально для реакции людей это говорит, вот и все. Очередной придурок, который хочет привлечь к себе внимание», — заявила Тарасова в комментарии изданию «Спорт-Экспресс».

Татьяна Тарасова пообщалась с журналистами после выписки из больницы. Тренер провела несколько дней в клинике из-за недомогания, но уже вернулась домой. По словам Тарасовой, она все еще проходит лечение и продолжает делать капельницы.