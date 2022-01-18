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Запасы газа в Германии могут истощиться через 18 суток

Экономика
Запасы газа в Германии могут истощиться через 18 суток
ФБА «Экономика сегодня»

, 18 января. Немецкие газохранилища заполнены на 50,6%. Это соответствует теоретической доступности рабочего сырья на почти 18 суток, говорится в отчете Минэкономики ФРГ.

Такие данные министерство представило в ответ после депутатского запроса из Бундестага, пишет РИА Новости. При этом расчеты были осуществлены по состоянию на 11 января.

Низкий уровень заполненности подземных хранилищ стал одной из причин энергокризиса в ЕС, образовавшегося в августе 2021 года. Из-за него цена на топливо на европейских биржах резко взлетела и достигла впоследствии исторического рекорда в 2200 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе увеличились в четыре раза из-за сокращения поставок топлива из России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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