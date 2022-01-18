Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ

Исполнительный директор ООО «1Капиталь» Дмитрий Соломников рассказал о трендах, которые влияют на рост цен объектов недвижимости, и объяснил, почему владельцы компаний предпочитают обращаться к западным аудиторам.

По словам исполнительного директора компании, специализирующейся на оценке стоимости объектов недвижимости и других активов коммерческих предприятий, основными факторами, влияющими на повышение стоимости объектов недвижимости, является рост цен строительных и материалов не прекращающийся спрос на новостройки в крупных городах РФ.

«Я думаю, рост цен не прекратится никогда, поскольку в целом у нас идет повышательный тренд. Особенно если речь идет о городах-миллионниках, таких как Санкт-Петербург и Москва, в связи с тем, что население данных агломераций постепенно увеличивается. Кроме этого, снижать цены на недвижимость не позволяют постоянно повышающиеся цены на строительные материалы», — заявил Дмитрий Соломников.

По словам эксперта, услуги оценщиков в России широко востребованы, в том числе по той причине, что объекты недвижимости являются частым предметом залогов и судебных разбирательств.

«Право собственности на те или иные объекты является одним из основных принципов нашего государства, и оценщики позволяют его защитить. Оценщик может корректно оценить стоимость недвижимости, например, при изъятии, при выкупе или при оспаривании ее кадастровой стоимости. Именно от него зависит, насколько адекватную и объективную стоимость получит собственник недвижимости при ее изъятии», — отметил Дмитрий Соломников.

Помимо оценки недвижимости компания занимается оценкой и других активов, в том числе интеллектуальной собственности предприятий, например стоимостью товарного знака, которая, по словам эксперта, также может фигурировать в качестве залога при получении кредита в банке.

Отвечая на вопрос, почему собственники предприятий нередко обращаются за оценкой своего бизнеса к иностранным компаниям, эксперт ответил, что, как правило, связано это с намерением этих компаний выйти на зарубежный фондовый рынок.

«Особенно раньше это было сильно развито, когда весь наш крупный бизнес привлекал займы за границей: необходимо было проходить аудит по МСФО именно у этих компаний», — пояснил эксперт.

Сейчас ситуация на рынке заимствований сильно изменилась, но большинство банков, по словам эксперта, по-прежнему рекомендуют своим клиентам проходить аудит у представительств западных компаний.

«Один довольно крупный сельхозпроизводитель хотел привлечь кредит на миллиарды рублей, и банк его заставил провести аудит именно в «Big-4» (четыре крупнейших в мире сети компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. — Прим. ФАН). Мы, соответственно, тоже смогли сделать оценку активов, но нам потом пришлось защищать ее перед иностранцами. Мне кажется это не очень логичным, но пока такие правила», — отметил Дмитрий Соломников.

Другой важной проблемой отрасли эксперт назвал систему обязательной сертификации оценщиков в РФ. Механизм этот, по его мнению, больше направлен на устранение конкурентов, чем на обеспечение прозрачности отрасли и выявление непрофессионалов.