Блинкен пообщался с Лавровым по телефону

Москва, 18 января. Глава государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

По имеющимся данным, в рамках беседы Блинкен указал на важность дипломатического пути урегулирования напряженности между двумя странами. Вместе с тем госсекретарь отметил, что в диалоге по гарантиям безопасности должны принимать участие, в том числе Украина и НАТО.

Стоит отметить, что сегодня Лавров также встретился с немецкой коллегой Анналеной Бербок в очном формате. Мероприятие состоялось в Москве по инициативе Кремля. Дипломаты обсудили ряд двусторонних вопросов.