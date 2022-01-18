Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:03
18:01
Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
18:00
Экономика
Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ
18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
18:00
Видео
Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Баранец: приглашение Шойгу в Лондон является отвлекающим маневром НАТО

Армия
Баранец: приглашение Шойгу в Лондон является отвлекающим маневром НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 18 января. США хотят с помощью Британии исправить ошибки, которые они допустили в ходе переговоров с Россией по безопасности, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Баранец назвал сенсационной новость о том, что глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил в Лондон министра обороны России Сергея Шойгу. Военный обозреватель «КП» убежден, что инициатором встречи являются США. По его словам, американцы решили устроить эти переговоры сразу после консультаций по гарантиям безопасности, которые проходили 10 и 12 января, передает «Политика Сегодня».

«Здесь совершенно понятно, что Вашингтон теперь поручил своему верному слуге и пристяжной болонке — Великобритании — попытаться развязать с Россией те узлы, которые стали очевидны во время переговоров», – заявил Баранец.

Баранец указал на тайную подоплеку в адресованном Шойгу приглашении в Лондон. По его словам, министра пытаются заманить в «американскую ловушку». Военный обозреватель «КП» убежден, что Киев готовится к броску на Донбасс, а переговоры с главой минобороны РФ станут отвлекающим маневром НАТО.

«А теперь представьте, что, когда это случится (не дай Бог), министр обороны РФ будет присутствовать в Лондоне», – подытожил Баранец.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что в случае начала войны Россия одним ударом сможет уничтожить ВСУ. По его словам, украинская армия будет разгромлена за несколько часов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Баранец: приглашение Шойгу в Лондон является отвлекающим маневром НАТО
шойгу британия баранец
Комментировать