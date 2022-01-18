Баранец: приглашение Шойгу в Лондон является отвлекающим маневром НАТО

Москва, 18 января. США хотят с помощью Британии исправить ошибки, которые они допустили в ходе переговоров с Россией по безопасности, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Баранец назвал сенсационной новость о том, что глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил в Лондон министра обороны России Сергея Шойгу. Военный обозреватель «КП» убежден, что инициатором встречи являются США. По его словам, американцы решили устроить эти переговоры сразу после консультаций по гарантиям безопасности, которые проходили 10 и 12 января, передает «Политика Сегодня».

«Здесь совершенно понятно, что Вашингтон теперь поручил своему верному слуге и пристяжной болонке — Великобритании — попытаться развязать с Россией те узлы, которые стали очевидны во время переговоров», – заявил Баранец.

Баранец указал на тайную подоплеку в адресованном Шойгу приглашении в Лондон. По его словам, министра пытаются заманить в «американскую ловушку». Военный обозреватель «КП» убежден, что Киев готовится к броску на Донбасс, а переговоры с главой минобороны РФ станут отвлекающим маневром НАТО.

«А теперь представьте, что, когда это случится (не дай Бог), министр обороны РФ будет присутствовать в Лондоне», – подытожил Баранец.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что в случае начала войны Россия одним ударом сможет уничтожить ВСУ. По его словам, украинская армия будет разгромлена за несколько часов.