Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов из-за негативного геополитического фона

Москва, 18 января. Российский рынок акций продолжает падение на фоне негативных геополитических новостей. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с 14 декабря 2014 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Долларовый индекс РТС снижался на 4,94% — до 1402,14 пункта, при этом ранее он опускался до 1380,29 пункта. В то же время курс доллара с расчетами на «завтра» растет на 30 копеек — до 76,39 рубля. Евро, в свою очередь, прибавил 1 копейку и составил 86,85 рубля за денежную единицу.

«Российский рынок вновь активно снижается под аккомпанемент геополитических новостей. Сначала появилась публикация The New York Times о подготовке эвакуации российских дипломатов из Украины, а затем и новости о совместных российско-белорусских учениях. Естественно, что нервозная ситуация лишь усугубилась, хотя первая новость уже получила опровержение, а совместные учения были давно запланированы», — заявил аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Банк России обновил официальные курсы иностранных валют на среду, 19 января. Доллар подрос на 29,43 копейки и достиг 76,33 рубля. Евро увеличился на 16,07 копейки — до 87,02 рубля.