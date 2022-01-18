Корпорация Microsoft покупает Blizzard почти за 70 млрд долларов

Редмонд, 18 января. Создателей таких культовых игр, как World of Warcraft и Call of Duty решили купить в Microsoft.

Activision Blizzard перейдет под контроль Microsoft за 68,7 млрд долларов. Предполагается, что эту сделку стороны закроют в 2023 году. Когда все будет оформлено, компания, основанная Биллом Гейтсом, получит статус третьей по размеру «игровой» выручки в мире. Первое место в рейтинге занимает Tencent, а на втором расположилась Sony.

Студия Blizzard известна в качестве разработчика таких легендарных серий, как Diablo, Warcraft и Call of Duty. Microsoft намеревается выплатить за каждую бумагу компании 95 долларов, что примерно в 1,5 раза больше, чем стоили ее акции на прошлых торгах (около 65,39 доллара).

Условия сделки гласят, что Microsoft получит права на франшизы, в том числе Starcraft, Overwatch и Candy Crush. Помимо этого, транснациональная корпорация заберет право на проведение киберспортивных соревнований посредством Major League Gaming. Также все игры Blizzard попадут в подписку Game Pass для ПК и Xbox.

Организация Activision ранее представила очередную часть культового шутера Call of Duty. Новая игра получила название WWII: Vanguard, в ней повествуется о событиях времен Второй мировой войны.