Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:02
18:01
Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
18:00
Экономика
Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ
18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
18:00
Видео
Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Корпорация Microsoft покупает Blizzard почти за 70 млрд долларов

  /   Обновлено: 18 января 2022 17:28
Экономика
Корпорация Microsoft покупает Blizzard почти за 70 млрд долларов
Prt Scr blizzard.com  /  BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED

Редмонд, 18 января. Создателей таких культовых игр, как World of Warcraft и Call of Duty решили купить в Microsoft.

Activision Blizzard перейдет под контроль Microsoft за 68,7 млрд долларов. Предполагается, что эту сделку стороны закроют в 2023 году. Когда все будет оформлено, компания, основанная Биллом Гейтсом, получит статус третьей по размеру «игровой» выручки в мире. Первое место в рейтинге занимает Tencent, а на втором расположилась Sony.

Студия Blizzard известна в качестве разработчика таких легендарных серий, как Diablo, Warcraft и Call of Duty. Microsoft намеревается выплатить за каждую бумагу компании 95 долларов, что примерно в 1,5 раза больше, чем стоили ее акции на прошлых торгах (около 65,39 доллара).

Условия сделки гласят, что Microsoft получит права на франшизы, в том числе Starcraft, Overwatch и Candy Crush. Помимо этого, транснациональная корпорация заберет право на проведение киберспортивных соревнований посредством Major League Gaming. Также все игры Blizzard попадут в подписку Game Pass для ПК и Xbox.

Организация Activision ранее представила очередную часть культового шутера Call of Duty. Новая игра получила название WWII: Vanguard, в ней повествуется о событиях времен Второй мировой войны.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Корпорация Microsoft покупает Blizzard почти за 70 млрд долларов
microsoft компьютерные игры акции сделка blizzard Warcraft
Комментировать