Инженеры и IT-специалисты вошли в список самых лучших профессий для девушек в 2022 году

Москва, 18 января. Каждый год все больше девушек выбирают технические работы. По мнению специалистов, на многих из них можно хорошо заработать.

В списке лучших профессий для женского пола оказались инженерия и IT-технологии. Эксперты отмечают, что в 2022 году на кадровом рынке будет остро не хватать работников данных специальностей.

Обратить внимание на эти профессии стоит не только из-за их престижности, но и ради высокой зарплаты. Девушки, выбравшие профессию инженера, программиста или технолога, смогут претендовать на хорошую оплату труда, передает Общественная Служба Новостей.

Стоит отметить, что на фоне пандемии COVID-19 в России вырос спрос на медицинские, педагогические и инженерные специальности. Об этом ранее сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.