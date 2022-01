Минобороны Индии отменяет импортные сделки по закупке вооружений

Очередной раунд переговоров о разъединении войск в Восточном Ладакхе закончился безрезультатно; совокупное состояние 100 богатейших индийцев за время пандемии выросло более чем в два раза; Филиппины приобретут российско-индийские ракеты BrahMos; министерство обороны Индии пересматривает иностранные контракты по закупке оружия в пользу местных производителей; РосАтом приступил к строительству 6-го реактора на АЭС в штате Тамилнад. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Разъединение войск в Ладакхе

На прошлой неделе состоялся 14-й раунд индийско-китайских военных переговоров на уровне командиров корпусов. Он продолжался более 13 часов, но так и не привел к урегулированию ситуации в Восточном Ладакхе. Переговоры были направлены на поиск путей разъединения войск в районе Хот-Спрингс, одной из четырех точек напряжения с мая 2020 года.

Помимо вопроса разъединения войск, Индия настаивает на общей деэскалации в Ладакхе и урегулировании ситуации в Депсанге и Демчоке, где стороны наращивают военные силы.

«Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями о соответствующих вопросах на Линии фактического контроля в Западном секторе. Они согласились с тем, что обе страны будут следовать указаниям государственных лидеров и работать над скорейшим разрешением оставшихся вопросов. Обе стороны также договорились закрепить предыдущие результаты и приложить эффективные усилия для поддержания безопасности и стабильности на местах в Западном секторе, в том числе в зимний период. Было решено поддерживать тесный контакт и вести диалог по армейским и дипломатическим каналам и как можно скорее выработать взаимоприемлемое решение существующих вопросов», — говорится в итоговом заявлении.

Было решено, что следующий раунд переговоров командиров должен состояться как можно скорее, однако конкретная дата не была назначена.

20 Months, 14 talks later, #India & #China continue to be in a stalemate regarding east #Ladakh, in the meanwhile however, Chinese construction & development activity around the area of contention continue to highlight an intent to stay, some broad details below pic.twitter.com/dfCrfvkj8O — Damien Symon (@detresfa_) January 15, 2022

Отказ от импорта вооружений

Правительство Индии отменило несколько импортных сделок по закупке ракет класса «земля-воздух» малой дальности и тендер на поставку 14 вертолетов для береговой охраны. Теперь военные смогут закупить их только у индийских производителей.

Данное решение было принято в ходе заседания Министерства обороны в Нью-Дели, на котором пересматривались импортные сделки с иностранными поставщиками. Это первое из серии запланированных совещаний Минобороны, посвященных продвижению инициативы премьер-министра Нарендры Моди «Сделай в Индии».

Многие другие контракты находятся на рассмотрении, в том числе покупка еще шести самолетов-разведчиков P-8I и противокорабельных крылатых ракет Klub для Военно-морского флота, а также российского ракетного комплекса VSHORAD (ПВО очень малой дальности).

Finally!



Indian Govt cancels chopper, missile import deals under 'Make in India' push https://t.co/A9aU5C8erX — Saurav Jha (@SJha1618) January 15, 2022

Филиппины берут BrahMos

Филиппины закупят у Индии ракеты BrahMos на сумму 374 миллиона долларов. BrahMos — прямоточная сверхзвуковая крылатая ракета средней дальности, которая может быть запущена с подводной лодки, морского судна, самолета или с поверхности земли. Данные ракеты были созданы компанией BrahMos Aerospace — совместным предприятием НПО Машиностроения Российской Федерации и Индийской организации оборонных исследований и разработок. Эта сделка станет первой экспортной поставкой вооружения подобного класса для индийских производителей.

Филиппины сейчас находятся на завершающей стадии пятилетнего проекта стоимостью 5,85 миллиарда долларов по модернизации устаревшей военной техники, включая военные корабли времен Второй мировой войны и вертолеты, использовавшиеся Соединенными Штатами во Вьетнаме.

В соответствии с соглашением, BrahMos Aerospace поставит три батареи, обучит операторов и сопровождающих, а также окажет материально-техническую поддержку в дальнейшей эксплуатации. Новая противокорабельная система предназначена для предотвращения проникновения иностранных судов в Особую экономическую зону Филиппин протяженностью 200 морских миль.

Несмотря на дружественные связи между Китаем и Филиппинами при президенте Родриго Дутерте, обе страны претендуют на большие участки Южно-Китайского моря, где ежегодно перевозятся товары на сумму свыше 3,4 триллиона долларов.

Jan 14 Philippine Def Sec @del_lorenzana announced agreement with India to buy BrahMos anti-ship missile, becoming the 1st nation to acquire them. Will other regional actors follow? Via @PhilstarNews https://t.co/8qF8d79T6i pic.twitter.com/0OjZocfALz — South China Sea Connect (@Scs_Connect) January 17, 2022

Еще богаче

В глобальном отчете аналитической компании Oxfam по Индии «Неравенство убивает» говорится, что в 2021 году совокупное состояние 100 богатейших индийцев достигло рекордного уровня в 775 миллиардов долларов США. В том же году 50% населения, находящиеся внизу социальной пирамиды, разделили между собой всего 6% от национального богатства.

Во время пандемии (с марта 2020 года по 30 ноября 2021 года), состояние индийских миллиардеров увеличилось с 313 миллиардов долларов США до 719 миллиардов. При этом, по оценкам Организации Объединенных Наций, в 2020 году более 4,6 миллиона индийцев впали в крайнюю нищету. Они составили почти половину от общего числа новых бедных в мире.

Примерно пятая часть прироста богатства топ-100 влиятельных семей была обусловлена ростом благосостояния одного частного лица и делового дома – Гаутама Адани.

«Гаутам Адани, занимающий 24-е место в мире и второе в Индии, стал свидетелем того, как его собственный капитал за один год увеличился в восемь раз: с 8,9 миллиарда долларов США в 2020 году до 50,5 миллиарда долларов США в 2021 году. Согласно данным Forbes в режиме реального времени, 24 ноября 2021 года собственный капитал Адани составлял 82,2 миллиарда долларов США. Этот огромный рост за восемь месяцев, во время второй волны пандемии в Индии, также включает доходы от недавно купленных рудников в Австралии и 74-процентной доли в аэропорту Мумбаи», — пишут авторы отчета.

"Oxfam report: In 2021, income of 84% households fell, but number of billionaires grew | India News,The Indian Express" https://t.co/x9d7gAeipv — कृष्णकांत कुनियाल ???????? (@krishnakkuniyal) January 18, 2022

Индия занимает третье место по числу миллиардеров в мире, сразу после Китая и Соединенных Штатов. Миллиардеров в стране больше, чем во Франции, Швеции и Швейцарии вместе взятых.

Ядерный реактор в Куданкуламе

Российская атомная машиностроительная компания «Атоммаш» приступила к производству ядерного реактора и парогенераторов для энергоблока №6 на АЭС в Куданкуламе, штат Тамилнад. Российская компания «РосАтом» предоставляет технологию для строительства завода, который будет состоять из шести энергоблоков мощностью 1000 МВт каждый.

В июне прошлого года Россия начала строительство пятого атомного энергоблока в Куданкуламе.

«Многие годы проект сооружения АЭС «Куданкулам» является символом тесного сотрудничества России и Индии. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. «РосАтом» обладает всеми передовыми атомно-энергетическими технологиями. Вместе с индийскими коллегами мы готовы совместно развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями», — заявил тогда генеральный директор «РосАтома» Алексей Лихачев.

Expanding key pillar of strategic ties: Russia begins work for 6th nuclear reactor at Kudankulam; Delhi-Moscow explore 3rd country ventures in civil nuclear energy after Bangladesh — My report ⁦@AmbKapoor⁩ ⁦@IndEmbMoscow⁩ ⁦@ETPolitics⁩ https://t.co/GpJRygQpVG — Dipanjan R Chaudhury (@DipanjanET) January 18, 2022

Кредит Шри-Ланке

Индия помогла Шри-Ланке выйти из тяжелой экономической ситуации, предоставив кредит в размере 912 миллионов долларов, а также еще 1,5 миллиарда долларов на две кредитные линии, связанные с закупкой продовольствия и топлива. Произошло это через несколько дней после возвращения министра иностранных дел Китая Ван И из поездки в страны Индийского океана, включая островное государство.

Затянувшийся кризис COVID-19 серьезно повлиял на экономику Шри-Ланки, зависящую от туристов, и в течение некоторого времени страна стояла на пороге дефолта. Китай, как основной кредитор островного государства, предоставил деньги на развитие таких громких проектов, как порт Хамбантота на юге и новый портовый город Коломбо на мелиорированных землях. Однако сейчас Пекин игнорирует просьбы правительства Шри-Ланки о реструктурировании непосильного для нее долга. Возможно, это одна из причин, по которой братья Раджапакса, управляющие Шри-Ланкой, — президент Готабая, премьер-министр Махинда, министр финансов Бэзил и министр ирригации и водных ресурсов Чамал — решили, что пришло время активизировать отношения с Индией.

Ранее в этом месяце, после 24 лет обсуждения — этот вопрос был впервые поднят во время переговоров о Соглашении между Индией и Шри-Ланкой 1987 года между Радживом Ганди и Дж. Р. Джаеварденом — кабинет министров Раджапаксы одобрил предложение Нью-Дели о совместной разработке проекта нефтяного резервуара Тринкомали в восточной Шри-Ланке.

Две кредитные линии на продовольствие и топливо на сумму 1,5 миллиарда долларов и кредит в размере 912 миллионов долларов были анонсированы во время встречи министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара с министром финансов Шри-Ланки Бэзилом Раджапаксой.

Финансовая помощь Индии даст Шри-Ланке временную отсрочку. Внешний долг островного государства превышает 45 миллиардов долларов — около 60% от ее номинального ВВП (2020 год) по сравнению с примерно 20% Индии и 40% Пакистана. Шри-Ланка задолжала одному только Китаю по меньшей мере 8 миллиардов долларов. Один из шриланкийских портов уже передан китайскому государственному агентству в управление на 99 лет, поскольку Коломбо не смог оплатить проценты по предоставленному для его строительства кредиту. В ближайшем будущем такая же судьба может постичь еще один морской порт острова. Сможет ли Индия вытащить своего южного соседа из «долговой ловушки» Китая — большой вопрос.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.