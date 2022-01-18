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Эстонский премьер Каллас заявила о четырехкратном подорожании газа из-за России

Экономика
Эстонский премьер Каллас заявила о четырехкратном подорожании газа из-за России
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Таллин, 18 января. Цены на газ в Европе выросли в четыре раза из-за сокращения поставок топлива из России, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что основная часть Европы использует в качестве источника энергии природный газ. Однако поставки российского газа в Европу существенно сократились, в результате чего оптовые цены увеличились в четыре раза, или на 400%, убеждена Каллас. По ее мнению, если бы Россия увеличила экспорт газа на 20%, то стоимость природного газа снизилась бы примерно наполовину.

Правительство Эстонии для решения вопросов, связанных со сверхвысокими ценами на энергию, отменило повышение акцизов, снизило для всех потребителей сетевую плату за электричество на 50%, а за газ — на 100%, заявила Каллас. Согласно ее оценке, стоимость этих мер составит около 245 млн евро.

В конце 2021 года чешская компания Frantiskovy Energie объявила о прекращении деятельности. В качестве основной причины закрытия руководство предприятия указало высокие цены на газ в Европе.

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эстония газ прибалтика Каллас энергетический кризис
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