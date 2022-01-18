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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать реестр осужденных за педофилию
Общество
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать реестр осужденных за педофилию
pxhere.com  / 

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и лиц, совершивших насилие против нескольких несовершеннолетних. Законопроект был принят депутатами единогласно. Однако упущен один важный момент — ведь есть люди, которые впервые совершили развратные действия в отношении детей. Да, им дают серьезные сроки, но не пожизненные, потом они выходят на свободу, и появляется риск рецидива. В беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный реестр, который бы оградил детские организации и учреждения от лиц, осужденных по статьям, связанным с нарушением половой неприкосновенности ребенка.

Как объяснил Милонов, эта мера необходима для того, чтобы после освобождения бывшие осужденные по статьям о педофилии имели не формальный, а фактический запрет на ряд профессий, связанных с работой с детьми.

«Да, вышедшие на свободу люди считаются невиновными, но характер совершенных преступлений и последние случаи педофилии показывают: быть уверенным в том, что преступление не повторится, невозможно. Поэтому, чтобы человека не вводить в искушение и обществу быть более уверенным в безопасности детей, этот реестр должен быть. К нему должны обращаться кадровые службы всех детских организаций, чтобы проверить, не проходил ли кандидат на трудоустройство по статье о педофилии», — сказал Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать реестр осужденных за педофилию
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом он подчеркнул, что реестр должен быть закрытым и предоставлять информацию только по запросу должностных лиц.

«Мы же все-таки предполагаем, что человек, понесший наказание, исправился. Лишать его права на исправление, делая реестр публичным, нельзя. Одно дело рецидивисты и люди, совершившие серию преступлений, другое — те, кто нарушил закон впервые. С одной стороны, закрытый реестр дает ему шанс после заключения начать новую жизнь, с другой — установит пожизненное ограничение на работу с детьми», — пояснил депутат.

Ранее адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы семьи жестоко убитой пятилетней девочки, обратился в Государственную думу с инициативой о разработке законопроекта «О забвении» лиц, осужденных за педофилию. Алешкин отметил, что упоминание или съемку педофилов необходимо запретить на законодательном уровне.

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милонов педофилия ужесточение законов
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