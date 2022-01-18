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Более 45 лыжных трасс подготовлено в Москве
Общество
Более 45 лыжных трасс подготовлено в Москве
adm-nmar.ru  /  Администрация Нарьян-Мара

Москва, 18 января. Москвичам не обязательно выезжать в область для того, чтобы покататься на лыжах. В городских парках подготовлены специальные трассы.

Для любителей лыж к этому зимнему сезону подготовлено около сорока пяти лыжных трасс общей протяженностью 140 километров, сообщают «Вести Подмосковья». Маршруты разные, от спринтерских — до стайерских. Их протяженность варьируется от 700 метров до 20 километров. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Также в ведомстве отметили, что лучше кататься по оборудованным трассам и не сходить с них. Иначе можно потревожить животных или повредить растения, занесенные в Красную книгу.

Ранее ФАН рассказывал об исчезновении туриста на Колыме. Житель Пскова ушел в поход на лыжах и не вернулся.

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