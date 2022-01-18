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Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена

Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 18 января. Президент США Джо Байден превратился в объект критики основных либеральных СМИ. Об этом сообщил ведущий популярного консервативного телеканала FoxNews Такер Карлсон.

По словам телеведущего, провальная политика нынешней администрации, которая привела к обвалу его рейтинга, начала вызывать раздражение среди истеблишмента Демократической партии, популярность которой тает вместе с рейтингом одобрения работы президента.

Карлсон указывает на иронию сложившейся ситуации: по его мнению, президент Байден фактически является продуктом СМИ. Он стал президентом благодаря тотальной поддержке, которую оказывали ему ведущие национальные телеканалы и издания, лишавшие слова любого его политического оппонента, сосредоточив особое внимание на критике экс-президента Дональда Трампа.

В то же время многочисленные коррупционные скандалы с участием Джо Байдена и его сына Хантера мейнстримные СМИ преподносили в качестве российского вмешательства или теорий заговора, которые не имеют ничего общего с действительностью.

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Федеральное агентство новостей /

Ситуация начала меняться по мере того, как неспособность Белого дома продвинуть важнейшие вопросы внутренней и внешней повестки на фоне противоречий, образовавшихся в Демократической партии. Опросы общественного мнения показывают о растущем разочаровании избирателей Демократической партии, многие из которых уже открыто заявляют, что если бы выборы проводились сегодня, то они голосовали бы за Трампа.

«Ваша аудитория не будет довольна тем, что я должен сказать. Я не думаю, что он (Байден) произвел впечатление вдохновляющей фигуры. Я мог бы перечислить все, чего он достиг, и, очевидно, есть вещи, которые не прошли хорошо. Но есть еще кое-что другое. Сколько людей, из тех, с которыми вы говорили, сказали: «Он кажется старым»?. И я не имею в виду это как эйджистскую вещь. На самом деле все началось с Афганистана, где он, казалось, просто не держал руку твердо на руле. Он не чувствует себя главным», — заявил в эфире MSNBC Донни Дойч.

«После первого года работы у мистера Байдена второй по величине рейтинг неодобрения, который когда-либо видел Белый дом», — Чак Тодд, NBC.

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Федеральное агентство новостей /

Рост популярности Республиканской партии, который происходит на фоне резкой критики республиканцев в адрес президента и Демпартии в целом очень волнует демократов. Тем более опасения усиливаются по мере приближения ноября, когда в США должны состояться промежуточные выборы в Конгресс. Многие аналитики считают, что голосование, в ходе которого демократы могут лишиться большинства в обеих палатах Конгресса, может стать переломным моментом в американской политике.

«Страна разочарована, его партия разочарована, у нас год промежуточных выборов, через несколько дней исполнится год (Байдена на посту) и сейчас для него очень мрачное время», — говорит журналист CNN Джон Кинг.

«Сейчас он переживает то, что известный автор детских книг назвал «ужасным, ужасным, нехорошим, очень плохим» временем», — подтверждает его коллега Эрин Бернетт.

Неудивительно, что многие представители правящей партии стараются дистанцироваться от президента и примкнуть к лагерю его критиков, по мере того, как промахи и некомпетентность «сонного Джо» становятся все более очевидными.

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Global Look Press / Leigh Vogel-Pool / Keystone Press Agency

«Президент Байден покинул Вашингтон сегодня вечером, чтобы провести выходные дома в Делавэре. Вероятно, ему не терпелось уехать из города после одной из худших недель его годичного пребывания на посту президента. Серия неудач с избирательным законодательством, Верховный суд, заблокировавший его мандат на вакцинацию для крупного бизнеса, и стремительный рост инфляции, приводящий к росту цен для потребителей. И сегодня мы увидели новость о том, что розничные продажи в прошлом месяце были ужасными. Плюс омикрон все еще сеет хаос, приводя к нехватке персонала и пустым полкам, и некоторые говорят, что демократы недовольны Белым домом из-за нехватки тестов для COVID-19. Я мог бы продолжать», — пишет журналист CNN Дон Лемон.

Также у Такера Карлсона вызывает удивление по поводу критики, обрушившейся в адрес администрации Байдена за попытку Белого дома ужесточить контроль над социальными сетями. Ведь еще год назад либеральные журналисты превозносили решение о блокировке аккаунтов Дональда Трампа, называя действия Twitter и Facebook защитой свободы слова.

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Федеральное агентство новостей /

«Я не за то, чтобы правительство или технологические компании в конечном счете были арбитрами истины, я за то, чтобы у нас не было высказываний, подстрекающих к насилию, но я очень опасаюсь цензуры», — пишет конгрессмен-демократ Ро Ханна.

В то же время ведущий FoxNews считает, что критика Байдена со стороны его вчерашних союзников выглядит политическим самоубийством. Ведь в случае падения Байдена занять его место и предотвратить вакуум власти в Демократической партии просто некому.

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