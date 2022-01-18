Арбитр Серра расплакался после матча «Милан» — «Специя» из-за своей ошибки

Милан, 18 января. Главный арбитр матча 22-го тура итальянского чемпионата между «Миланом» и «Специей» (1:2) Марко Серра заплакал в раздевалке по окончании игры из-за своей ошибки, сообщает Milan News.

В концовке встречи при ничейном счете форвард «Милана» Жуниор Мессьяс забил гол, но рефери за секунду до удара бразильца свистнул из-за фола на Анте Ребиче и не засчитал мяч. Хозяева были возмущены решением судьи, поскольку он мог позволить продолжить игру. Серра извинился перед игроками «Милана».

Шведский нападающий Златан Ибрагимович и еще несколько футболистов «дьяволов» после игры подошли к Серре и выразили поддержку специалисту. Судье грозит отстранение от обслуживания матчей минимум на два тура.

Ранее «Дженоа» объявил об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Руководство итальянского клуба после поражения команды в матче 21-го тура Серии А со «Специей» (0:1) приняло решении об отставке украинского специалиста.