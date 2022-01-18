Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:02
18:01
Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
18:00
Экономика
Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ
18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
18:00
Видео
Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Арбитр Серра расплакался после матча «Милан» — «Специя» из-за своей ошибки

  /   Обновлено: 18 января 2022 17:09
Спорт
Арбитр Серра расплакался после матча «Милан» — «Специя» из-за своей ошибки
Global Look Press  /  Matteo Bazzi/Keystone Press Agency

Милан, 18 января. Главный арбитр матча 22-го тура итальянского чемпионата между «Миланом» и «Специей» (1:2) Марко Серра заплакал в раздевалке по окончании игры из-за своей ошибки, сообщает Milan News.

В концовке встречи при ничейном счете форвард «Милана» Жуниор Мессьяс забил гол, но рефери за секунду до удара бразильца свистнул из-за фола на Анте Ребиче и не засчитал мяч. Хозяева были возмущены решением судьи, поскольку он мог позволить продолжить игру. Серра извинился перед игроками «Милана».

Шведский нападающий Златан Ибрагимович и еще несколько футболистов «дьяволов» после игры подошли к Серре и выразили поддержку специалисту. Судье грозит отстранение от обслуживания матчей минимум на два тура.

Ранее «Дженоа» объявил об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Руководство итальянского клуба после поражения команды в матче 21-го тура Серии А со «Специей» (0:1) приняло решении об отставке украинского специалиста.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Арбитр Серра расплакался после матча «Милан» — «Специя» из-за своей ошибки
футбол серия а Марко Серра
Комментировать