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Звезда «Сватов» Инна Королева ответила на вопрос о продолжении сериала

Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Инна Королева ответила на вопрос о продолжении сериала
Prt Scr youtube.com  /  Лиза Дидковская

Москва, 18 января. Сейчас не стоит вопроса о продолжении сериала «Сваты», после завершения съемок было объявлено о завершении проекта, заявила Инна Королева, сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале.

СМИ писали, что седьмой сезон украинского сериала, вышедшего на экраны в декабре прошлого года, станет последним. Первый сезон проекта был запущен еще в 2008 году.

«Пока речи о новом проекте нет. На сегодняшний день мы закончили историю со «Сватами». В последний съемочный день в устной форме было сказано, что на этом все закончено», — заявила Королева Газета.ру.

Кинокритик Мария Безрук также рассказала PopCornNews, что создатели «Сватов» не будут снимать восьмой сезон из-за пандемии, так как она будет мешать новым съемкам и уже срывала работу над седьмой частью. По ее словам, создателям ситкома будет трудно игнорировать тему коронавируса. Безрук считают, что люди еще не готовы смеяться над пандемией, передает Культуромания.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что успех сериала «Сваты» говорит о налаживании отношения украинцев и россиян. В целом сериал стал общим культурным продуктом, открыв неожиданный эффект, отметил специалист.

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сериал сваты инна королева
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