Риелтор Барсуков считает, что имя Монеточки не скажется на цене ее квартиры в Москве

Москва, 18 января. Певица Монеточка не сможет продать свою квартиру в Москве после раскрытия ее адреса в СМИ дороже за счет своего имени. Об этом заявил эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Все будет зависеть от того, в какой период певица купила квартиру в Москве, заявил специалист. По его словам, цены за год выросли на 15-20%. Он отметил, вряд ли речь может идти о выгоде, так как при продаже старой квартиры ей придется покупать новое жилье уже по сегодняшним ценам, информирует Газета.ру.

«Если вы будете покупать квартиру умершей знаменитости, например, если в квартире жил Булгаков, то это одно дело. А другое дело современная певица, у которой молодая аудитория. Переплачивать деньги готовы всегда те, для кого это создает ценность: либо это фанат, либо это вопрос коллекционирования. Ну а потом банально — она же в этой квартире даже не жила. Тот факт, что она ею владела, не создаст цену», — заявил специалист.

Ранее певица Монеточка объявила на своем аккаунте в соцсети Instagram о желании продать квартиру в центре Москвы после того, как Telegram-канал Mash раскрыл стоимость жилья и адрес.