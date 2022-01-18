Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:02
18:01
Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
18:00
Экономика
Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ
18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
18:00
Видео
Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Риелтор Барсуков считает, что имя Монеточки не скажется на цене ее квартиры в Москве

Шоу-бизнес
Риелтор Барсуков считает, что имя Монеточки не скажется на цене ее квартиры в Москве
 /  Фото предоставлены организаторами концерта

Москва, 18 января. Певица Монеточка не сможет продать свою квартиру в Москве после раскрытия ее адреса в СМИ дороже за счет своего имени. Об этом заявил эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Все будет зависеть от того, в какой период певица купила квартиру в Москве, заявил специалист. По его словам, цены за год выросли на 15-20%. Он отметил, вряд ли речь может идти о выгоде, так как при продаже старой квартиры ей придется покупать новое жилье уже по сегодняшним ценам, информирует Газета.ру.

«Если вы будете покупать квартиру умершей знаменитости, например, если в квартире жил Булгаков, то это одно дело. А другое дело современная певица, у которой молодая аудитория. Переплачивать деньги готовы всегда те, для кого это создает ценность: либо это фанат, либо это вопрос коллекционирования. Ну а потом банально — она же в этой квартире даже не жила. Тот факт, что она ею владела, не создаст цену», — заявил специалист.

Ранее певица Монеточка объявила на своем аккаунте в соцсети Instagram о желании продать квартиру в центре Москвы после того, как Telegram-канал Mash раскрыл стоимость жилья и адрес.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Риелтор Барсуков считает, что имя Монеточки не скажется на цене ее квартиры в Москве
квартира монеточка риелтор
Комментировать