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Лукашенко высказался о будущих президентах Белоруссии

Политика
Лукашенко высказался о будущих президентах Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 18 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о будущем руководстве республики.

В ходе совещания по итогам всенародного обсуждения проекта изменений конституции глава государства отметил, что будущие президенты «уже практически видны».

В целом с середины 1990-х годов белорусское общество изменилось, поэтому народ уже не будет выбирать в президенты случайных людей, уверен Лукашенко.

«Мы четко определились: поколение нынешнее должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, — к власти. Мы не должны конфликтовать, а должны, наблюдая, направлять туда, куда надо», — высказался глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что конституция должна лежать в основе любых изменений и перемен. По словам лидера Белоруссии, в государстве все должно быть по закону, и это естественный процесс перемен.

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