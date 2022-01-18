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Россия может принять участие в конкурсе заявок на право проведения ЧЕ в 2032 году

Спорт
Россия может принять участие в конкурсе заявок на право проведения ЧЕ в 2032 году
Невские Новости

Москва, 18 января. Россия может принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

Россия уже принимала турниры международного уровня. Так, чемпионат мира по футболу 2018 год был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Евро-2024 состоится в Германии. Хозяин футбольного турнира в 2028 году еще не определен. Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия претендуют на его проведение.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал переход своего бывшего партнера по национальной команде Юрия Жиркова в «Химки». Он отметил, что футболист мечтает выйти на поле ЧМ в Катаре.

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