Россия может принять участие в конкурсе заявок на право проведения ЧЕ в 2032 году

Москва, 18 января. Россия может принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

Россия уже принимала турниры международного уровня. Так, чемпионат мира по футболу 2018 год был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Евро-2024 состоится в Германии. Хозяин футбольного турнира в 2028 году еще не определен. Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия претендуют на его проведение.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал переход своего бывшего партнера по национальной команде Юрия Жиркова в «Химки». Он отметил, что футболист мечтает выйти на поле ЧМ в Катаре.