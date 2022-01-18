Художник Сафронов считает, что вдову Градского могли ограбить по наводке

Москва, 18 января. Друг музыканта Александра Градского, художник Никас Сафронов прокомментировал новость об ограблении вдовы выдающегося композитора Марины Коташенко на сумму 100 млн рублей.

Сафронов рассказал, что у них с Градским были приятельские, дружеские отношения, а с вдовой композитора он не был близко знаком. По словам художника, в Градского было невозможно не влюбиться, потому что он был очень харизматичным, талантливым и очень доброжелательным человеком. Сафронов заявил, что нельзя обвинять Коташенко в краже денег, так как у нее сейчас большое горе.

«Раз бандиты заставили Марину ехать домой, значит, все было по наводке. Люди начинают подозревать, что она себя ограбила, но это нелогично... На нее сейчас сваливают все вину. Как я уже говорил, все было по наводке. Самостоятельно инсценировать такое ограбление было бы трудно. К тому же даже ребенок понимает, что подозрение падет на нее, — заявил Сафронов Teleprogramma.pro.

По мнению Сафронова, нельзя было хранить такую большую сумму дома. Он предположил, что о деньгах мог знать кто-то из близких. Он отметил, что поэтому нужно искать среди ближайшего окружения.

Ранее адвокат Алешкин высказался о ситуации вокруг ограбления Марины Коташенко, супруги покойного композитора Александра Градского. Кандидат юридических наук усомнился в существовании 100 млн рублей. Он отметил, что украдена могла быть какая-то сумма, но не настолько большая.