Член ОП Петров предложил создать отдельные площадки для запуска фейерверков в России

Москва, 18 января. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в адрес министра жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. Он предложил создать площадки для запуска салютов.

Петров отметил, что многие россияне любят проводить новогодние праздники, запуская салюты и петарды. Однако в некоторых случаях граждане запускают фейерверки в неподходящих местах, в частности на детских площадках и автомобильных стоянках. Часто запуски фейерверков доставляют дискомфорт горожанам. Член Общественной палаты считает, что в сфере частного использования праздничной пиротехники необходимо навести порядок.

«Прошу Вас оценить идею о ежегодном выделении площадок и территорий в каждом населенном пункте нашей страны накануне празднования Нового года и новогодних каникул, где запуск салюта не будет представлять опасности или доставлять дискомфорт другим гражданам», — говорится в тексте письма.

Петров отметил, что количество таких площадок может варьироваться в зависимости от размеров населенного пункта. Так, в крупных жилых массивах может быть несколько таких площадок, а в небольших поселках — одна. Подобные нововведения могут помочь избежать конфликтов между россиянами, вызванными запуском салютов, подытожил он.

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин утверждает, что споры между противниками и сторонниками любительских салютов — нормальное явление. Он также отметил, что объем продаж фейерверков в декабре составляет не менее 50% от общегодового.