Всемирный банк представил список потенциальных стран-банкротов

Вашингтон, 18 января. World Bank назвал главных кандидатов на государственный дефолт в 2022 году.

Наиболее бедные государства будут вынуждены резко повысить свои выплаты кредиторам. Сейчас в реструктуризации задолженности нуждаются около 60% стран с невысоким уровнем дохода. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков Всемирного банка.

Специалисты ВБ выделили 74 государства. Эти страны обязаны вернуть в сумме 35 млрд долларов, а это на 45% больше, чем было заплачено ими в позапрошлом году. В денежном выражении разница достигает 10,9 млрд долларов.

Как полагают аналитики, ближе всех к дефолту сейчас Шри-Ланка. Далее располагаются Гана, Сальвадор, а также Гондурас. В целом, считают эксперты, планета приблизилась крупномасштабному долговому кризису по причине того, что экономически слабые страны брали деньги в долг не только у международных организаций, но и на рынках капитала.

Предполагается, что нынешние проблемы с долгами могут привести к тому, что развитие указанных государств затормозится как минимум на десять лет. При этом далеко не все правительства стран заявят об имеющихся трудностях, так как публичное заявление о сложностях с долгами негативно повлияет на приток инвестиций, подчеркивает генсек конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Аналитики Двухпартийного политического центра ранее выдвинули предположение, что Соединенные Штаты Америки могут прийти к дефолту в определенные даты, если не сделают конкретных шагов по изменению потолка госдолга.