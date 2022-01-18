«Госпереворот по щелчку пальцев»: Вышинский озвучил печальный сценарий для Украины

Ни один из украинских политиков не сможет устроить в стране новый майдан. Это может сделать только американское посольство. Об этом рассказал исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», журналист, лауреат премии Правительства РФ в области СМИ Кирилл Вышинский.

После почти месячного отсутствия на Украину 17 января вернулся бывший президент страны Петр Порошенко. Уезжал экс-глава государства не на отдых, а спасался от уголовного преследования, поскольку на родине на него заведено несколько дел, в том числе и по статье о госизмене. Многие украинские эксперты начали говорить о том, что если Порошенко посадят, то в стране сразу же начнется новый майдан. Однако Кирилл Вышинский не согласен с этими выводами, поскольку уверен, что ни один из украинских политиков не сможет устроить в стране госпереворот без ведома американского посольства.

«Петр Порошенко вряд ли сможет возглавить переворот на Украине, просто ему это не позволит сделать американское посольство. На самом деле, всем очевидно, что без американского посольства никакие серьезные действия на сегодняшний день на Украине невозможны, особенно какие-то крупные публичные акции, которые могут привести к государственному перевороту, к попыткам давления на власть. Это сегодня невозможно», — сказал Вышинский.

Журналист озвучил также печальный сценарий для Украины. По его словам, американское посольство может по щелчку пальцев устроить госпереворот в этой стране.

«Американцы могут организовать в этой стране хаос молниеносно, что называется, по щелчку пальцев. Их советники находятся фактически во всех силовых ведомствах Украины. Абсолютно точно, что у них есть свои управляемые националисты и радикалы. Они это могут сделать в любой момент. Аваков, Белецкий — можно назвать десятки фамилий людей, которых будут использовать для создания какой-то заварушки. А дальше ситуация пойдет уже по какому-то определенному сценарию, который американцы умеют писать очень хорошо, особенно для Украины», — резюмировал свою позицию Кирилл Вышинский.

Бывший украинский президент Петр Порошенко в тюрьме — гораздо более эффективный инструмент политического давления на действующего главу Украины Владимира Зеленского, чем Порошенко на свободе. Такую позицию ранее высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.