Пекин, 18 января. Планы Североатлантического альянса во главе с США по захвату Калининграда вызвали довольно необычную реакцию России, озадачив Запад. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Недавно западные тактики пришли к выводу, что силам НАТО понадобится не больше двух недель, чтобы «захватить» Калининградскую область. Однако Москве в ответ на подобные «мечты» было сложно сдержать свою улыбку, отметили в Sohu. «ПолитРоссия» поделилась переводом статьи.

«В России напомнили, что Калининград находится слишком далеко от Соединенных Штатов», — уточнили аналитики.

РФ весьма иронично отреагировала, что поставило НАТО в тупик. Но у страны есть на это основания, ведь за последние годы она значительно укрепила оборону Калининграда, превратив его в неприступный бастион.

В регионе разместили радиолокационную систему «Воронеж», ракетные комплексы «Искандер» и С-400 «Триумф», а также другое мощное вооружение. Такая надежная защита будет очень большой проблемой НАТО, резюмировали авторы из КНР.

Ранее в США признали неспособность американского флота противостоять ВМФ РФ. По словам аналитика Марка Эпископоса, новое российское вооружение изменило баланс сил.