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Жириновский предрек россиянам зарплаты от 70 до 500 тысяч рублей после краха США и НАТО

Политика
Жириновский предрек россиянам зарплаты от 70 до 500 тысяч рублей после краха США и НАТО
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 18 января. Россия получит мощный импульс к социальному и экономическому развитию, если Москва добьется роспуска НАТО и загонит США в эпоху «застоя». С таким мнением выступил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

В своей статье «Образ будущего России» лидер российских либерал-демократов поделился неожиданной точкой зрения на то, что может привести нашу родину в эпоху всеобщего благоденствия. По мнению законодателя, поворотной точкой в развитии РФ станет исход противостояния с США и НАТО — если удастся добиться роспуска Альянса, весь коллективный Запад рухнет, как карточный домик.

«Америка будет вынуждена убраться восвояси, на свой континент, где начнется аналог брежневского "застоя" и горбачевской "перестройки" одновременно, с расовыми предрассудками и столкновениями. В итоге США рухнут, превратятся в такую южную Канаду. В Европе же без войск и ядерного оружия начнется "финляндизация"», — предрек Жириновский.

Жириновский предрек россиянам зарплаты от 70 до 500 тысяч рублей после краха США и НАТО
Федеральное агентство новостей /

Жириновский предсказал самое безоблачное будущее россиянам в случе реализации такого сценария. Минимальная заработная плата будет составлять 70 тысяч рублей, а получать по 500 тысяч не составит серьезного труда. Также, по мнению политика, начнется тотальная деурбанизация — население из городов ринется в деревни, особенно если государство обеспечит его землей.

«Но все это возможно только при условии, что мы сейчас уберем тех, кто нас оскорбляет, унижает, стреноживает. Наконец, за 1000 лет получим то, что нам положено. Вот наша глобальная задача, а не какая-то Украина. Коммунизм не мог бы обеспечить этого, поскольку в стране была только одна партия. Некому было, как мне сегодня перед вами, предложить альтернативный вариант развития страны», — заключил Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР известен своей критической позицией по отношению к странам коллективного Запада. Ранее политик допустил наличие корыстного интереса США в массовых беспорядках в Афганистане.

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Все новости / Политика / Жириновский предрек россиянам зарплаты от 70 до 500 тысяч рублей после краха США и НАТО
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