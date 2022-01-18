В России продлили мораторий на новую классификацию вин

Москва, 18 января. Правительство России негласно продлило до 1 марта мораторий на проверку выполнения закона о новой классификации винодельческой продукции, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

На легально произведенные, но не соответствующие новому закону вина должны будут нанести специальные наклейки. В них будет содержаться информация о виде продукции. Товар не будет считаться фальсифицированным и не подлежит изъятию при проверке компетентных органов.

Закон о новых требованиях классификации вступил в силу 2 июля 2021 года. В связи с этим произошла приостановка поставок французского шампанского на территорию России. Против нововведения выступил Комитет вин Шампани. Название «шампанское» кириллицей теперь могут использовать только отечественные производители.

Крупные импортеры вина и розничные сети ранее получили уведомление от поставщиков о возросшей стоимости продукции. Теперь европейские экспортеры предлагают странам покупать вино по стоимости на 20-25% больше.