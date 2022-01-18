Sony выпустит ограниченную партию консолей PS5 по цифровым «талонам»

Москва, 18 января. Компания Sony сообщила, что геймеры из ряда стран смогут приобрести консоли PlayStation 5 по рекомендованной цене. Для этого техногигант введет систему «талонов».

Геймеры смогут получить «талон», если зарегистрируются на специальной странице официального сайта. Из этой аудитории будут отобраны потенциальные покупатели, для которых консоль станет доступна по фиксированной цене.

Неизвестно, как именно компания отберет претендентов. Так, Sony может обратить внимание на активность и интересы пользователей, чтобы избавиться от перекупщиков. Кроме того, каждый владелец талона получит лишь одну консоль по рекомендованной стоимости, покупка будет ограничена по времени и тиражу. В акции смогут принять участие жители Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Франции и Люксембурга, сообщила крмпания на официальном сайте.

Sony также представила новую гарнитуру виртуальной реальности на хайтек-выставке в Лас-Вегасе. Девайс будет совместим с PlayStation 5 и сможет поддерживать формат видео 4K. Гаджет также получит оснащение в виде вибрации, чтобы имитировать повышенную частоту пульса у игроков.