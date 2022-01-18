Крупный пожар произошел в лагере беженцев Аль-Хол в сирийской Хасаке

Хасака, 18 января. Сильное возгорание произошло на территории лагеря беженцев Аль-Хол в провинции Хасака на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР).

По данным местных источников, пожар охватил палатки, в которых проживают выходцы из Ирака. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека — среди них женщина и ребенок. Данных о погибших не поступало.

A large fire broke out in the Syrian Al-Hol camp in Al-Hasakah, which belongs to the families of terrorist Daesh gangs, -SabereenNews pic.twitter.com/qePxPBjNRW — Suribelle (@Suribelle1) January 18, 2022

Источники также заявляют о том, что возгорание последовало за взрывом, прогремевшим на территории лагеря. Его причины не называются, однако известно, что инфраструктуре лагеря нанесен серьезный материальный ущерб.

Примечательно, что двумя днями ранее в Аль-Холе пропал без вести уроженец Ирака. 17 января молодой человек был найден мертвым. Это уже четвертое убийство на территории объекта с начала 2022 года: другими жертвами стали еще один иракский беженец, фельдшер Курдского красного полумесяца и сириец. Гибель этих людей связывают с деятельностью боевиков.

Fourth crime since early January | Iraqi refugee killed by ISIS cells in Al-Hawl camp • The Syrian Observatory For Human Rights https://t.co/95JZHWp17R #News #Iraq #LatestNews — Associated Risks Ltd (@RisksAssociated) January 18, 2022

Криминальные инциденты не являются редкостью для лагеря Аль-Хол, в котором содержатся сирийские внутренне перемещенные лица, иракские беженцы и семьи террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Данный объект находится под контролем курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), чью деятельностью курируют США. Ситуация в лагере, где проживают порядка 60 тысяч человек, половина из которых — дети, не раз признавалась катастрофической. Обитатели Аль-Хола не получают необходимую гуманитарную помощь, а также находятся в опасности из-за неблагоприятной криминогенной обстановки, когда по соседству с мирными жителями содержатся члены ИГ со своими семьями.

Федеральное агентство новостей /

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял об обеспокоенности организации из-за условий проживания беженцев в лагере. А в мае 2021 года Россия обратилась к международному сообществу с призывом общими усилиями вывезти из Аль-Хола детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.