Турецкий суд оправдал немецкую журналистку по делу о пропаганде терроризма

Анкара, 18 января. Турецкий суд оправдал немецкую журналистку Мешале Толу, которую власти республики обвинили в терроризме. Следствие в ее отношении длилось почти пять лет.
«Через 4 года, 8 месяцев и 20 дней: оправдана по обоим пунктам! В правовом государстве такого процесса вообще бы не было. Приговор не может компенсировать репрессии и время, проведенное в заключении», — сообщила медиаработник в своем Twitter-аккаунте.
In einem Rechtsstaat wäre es zu solch einem Prozess gar nicht erst gekommen. Das Urteil kann die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wiedergutmachen. #Türkei— Meşale Tolu (@mesale_tolu) January 17, 2022
Толу была арестована в мае 2017 года в рамках атаки на свободу слова после попытки государственного переворота в июле 2016 года, в организации которого власти обвинили движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Девушка работала переводчиком в местном информационном агентстве. Власти обвинили ее в «членстве в крайне левой террористической организации и распространении террористической пропаганды». Речь идет о том, что журналистка якобы распространяла идеологию запрещенной в Турции «Марксистско-ленинистской коммунистической партии» (MLKP).
В декабре 2017 года Мешале Толу была освобождена под подписку о невыезде. Когда запрет был снят, она вернулась в Германию. В целом задержания немецких журналистов и правозащитников турецкого происхождения долгое время были одним из факторов охлаждения отношений между Анкарой и Берлином.
Journalist Meşale Tolu has been acquitted https://t.co/v7UdYYKlQ7 pic.twitter.com/jDcUUsIcRb— bianet English (@bianet_eng) January 17, 2022
В настоящее время в тюрьмах средиземноморской республики находятся как минимум 34 журналиста, большинство из которых обвиняются в принадлежности к запрещенным организациям, оскорблении президента или распространении террористической пропаганды.
Как отметил представитель организации «Репортеры без границ» (RSF) Эрол Ондероглу в комментарии для Deutsche Welle (DW), суды Турции все чаще стали отпускать на свободу журналистов, хотя еще три года назад республика считалась крупнейшей в мире тюрьмой для работников СМИ. Тем не менее это не означает, что репортеры могут вновь свободно приступить к своей деятельности.
По словам Ондероглу, для того, чтобы помешать журналистам выполнять свою работу, часто используются другие инструменты, в том числе конфискация их паспортов, требование регулярных посещений полиции, отказ в выдаче пресс-карт или аккредитации для участия в мероприятиях.
В этой связи безработица среди работников СМИ в стране неустанно растет. По данным Союза журналистов Турции (TGS), в настоящее время этот показатель превышает 35%.
Mesale Tolu, who was arrested in #Turkey in 2017 on terrorism-related charges and is facing trial, is confident that justice will be done when the court hands down its verdict on Monday.— DW Freedom (@dw_freedom) January 17, 2022
"I expect to be acquitted on both counts," she told DW. https://t.co/Zeq7lpbsrz
Насилие в отношении журналистов также является серьезной проблемой в стране. Согласно информации Ассоциации прогрессивных журналистов (CGD), в прошлом году нападению подверглись 75 представителей СМИ. Кроме того, около 219 журналистов предстали перед судом в 179 процессах и были приговорены в общей сложности к 48 годам и 11 месяцам тюремного заключения.
Еще один инструмент, используемый для того, чтобы заставить СМИ замолчать — это крупные штрафы местных регуляторов. Только в 2021 году Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) открыл 74 дела в отношении вещательных компаний, которые не являются лояльными правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).