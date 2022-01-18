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Турецкий суд оправдал немецкую журналистку по делу о пропаганде терроризма

Весь мир
Турецкий суд оправдал немецкую журналистку по делу о пропаганде терроризма
Global Look Press  /  Sebastian Gollnow / dpa

Анкара, 18 января. Турецкий суд оправдал немецкую журналистку Мешале Толу, которую власти республики обвинили в терроризме. Следствие в ее отношении длилось почти пять лет.

«Через 4 года, 8 месяцев и 20 дней: оправдана по обоим пунктам! В правовом государстве такого процесса вообще бы не было. Приговор не может компенсировать репрессии и время, проведенное в заключении», — сообщила медиаработник в своем Twitter-аккаунте.

Толу была арестована в мае 2017 года в рамках атаки на свободу слова после попытки государственного переворота в июле 2016 года, в организации которого власти обвинили движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Девушка работала переводчиком в местном информационном агентстве. Власти обвинили ее в «членстве в крайне левой террористической организации и распространении террористической пропаганды». Речь идет о том, что журналистка якобы распространяла идеологию запрещенной в Турции «Марксистско-ленинистской коммунистической партии» (MLKP).

В декабре 2017 года Мешале Толу была освобождена под подписку о невыезде. Когда запрет был снят, она вернулась в Германию. В целом задержания немецких журналистов и правозащитников турецкого происхождения долгое время были одним из факторов охлаждения отношений между Анкарой и Берлином.

В настоящее время в тюрьмах средиземноморской республики находятся как минимум 34 журналиста, большинство из которых обвиняются в принадлежности к запрещенным организациям, оскорблении президента или распространении террористической пропаганды.

Как отметил представитель организации «Репортеры без границ» (RSF) Эрол Ондероглу в комментарии для Deutsche Welle (DW), суды Турции все чаще стали отпускать на свободу журналистов, хотя еще три года назад республика считалась крупнейшей в мире тюрьмой для работников СМИ. Тем не менее это не означает, что репортеры могут вновь свободно приступить к своей деятельности.

По словам Ондероглу, для того, чтобы помешать журналистам выполнять свою работу, часто используются другие инструменты, в том числе конфискация их паспортов, требование регулярных посещений полиции, отказ в выдаче пресс-карт или аккредитации для участия в мероприятиях.

В этой связи безработица среди работников СМИ в стране неустанно растет. По данным Союза журналистов Турции (TGS), в настоящее время этот показатель превышает 35%.

Насилие в отношении журналистов также является серьезной проблемой в стране. Согласно информации Ассоциации прогрессивных журналистов (CGD), в прошлом году нападению подверглись 75 представителей СМИ. Кроме того, около 219 журналистов предстали перед судом в 179 процессах и были приговорены в общей сложности к 48 годам и 11 месяцам тюремного заключения.

Еще один инструмент, используемый для того, чтобы заставить СМИ замолчать — это крупные штрафы местных регуляторов. Только в 2021 году Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) открыл 74 дела в отношении вещательных компаний, которые не являются лояльными правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).

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турция сми журналистика
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