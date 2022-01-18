Турецкий суд оправдал немецкую журналистку по делу о пропаганде терроризма

Анкара, 18 января. Турецкий суд оправдал немецкую журналистку Мешале Толу, которую власти республики обвинили в терроризме. Следствие в ее отношении длилось почти пять лет.

«Через 4 года, 8 месяцев и 20 дней: оправдана по обоим пунктам! В правовом государстве такого процесса вообще бы не было. Приговор не может компенсировать репрессии и время, проведенное в заключении», — сообщила медиаработник в своем Twitter-аккаунте.

In einem Rechtsstaat wäre es zu solch einem Prozess gar nicht erst gekommen. Das Urteil kann die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wiedergutmachen. #Türkei — Meşale Tolu (@mesale_tolu) January 17, 2022

Толу была арестована в мае 2017 года в рамках атаки на свободу слова после попытки государственного переворота в июле 2016 года, в организации которого власти обвинили движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Девушка работала переводчиком в местном информационном агентстве. Власти обвинили ее в «членстве в крайне левой террористической организации и распространении террористической пропаганды». Речь идет о том, что журналистка якобы распространяла идеологию запрещенной в Турции «Марксистско-ленинистской коммунистической партии» (MLKP).

В декабре 2017 года Мешале Толу была освобождена под подписку о невыезде. Когда запрет был снят, она вернулась в Германию. В целом задержания немецких журналистов и правозащитников турецкого происхождения долгое время были одним из факторов охлаждения отношений между Анкарой и Берлином.

Journalist Meşale Tolu has been acquitted https://t.co/v7UdYYKlQ7 pic.twitter.com/jDcUUsIcRb — bianet English (@bianet_eng) January 17, 2022

В настоящее время в тюрьмах средиземноморской республики находятся как минимум 34 журналиста, большинство из которых обвиняются в принадлежности к запрещенным организациям, оскорблении президента или распространении террористической пропаганды.

Как отметил представитель организации «Репортеры без границ» (RSF) Эрол Ондероглу в комментарии для Deutsche Welle (DW), суды Турции все чаще стали отпускать на свободу журналистов, хотя еще три года назад республика считалась крупнейшей в мире тюрьмой для работников СМИ. Тем не менее это не означает, что репортеры могут вновь свободно приступить к своей деятельности.

По словам Ондероглу, для того, чтобы помешать журналистам выполнять свою работу, часто используются другие инструменты, в том числе конфискация их паспортов, требование регулярных посещений полиции, отказ в выдаче пресс-карт или аккредитации для участия в мероприятиях.

В этой связи безработица среди работников СМИ в стране неустанно растет. По данным Союза журналистов Турции (TGS), в настоящее время этот показатель превышает 35%.

Mesale Tolu, who was arrested in #Turkey in 2017 on terrorism-related charges and is facing trial, is confident that justice will be done when the court hands down its verdict on Monday.

"I expect to be acquitted on both counts," she told DW. https://t.co/Zeq7lpbsrz — DW Freedom (@dw_freedom) January 17, 2022

Насилие в отношении журналистов также является серьезной проблемой в стране. Согласно информации Ассоциации прогрессивных журналистов (CGD), в прошлом году нападению подверглись 75 представителей СМИ. Кроме того, около 219 журналистов предстали перед судом в 179 процессах и были приговорены в общей сложности к 48 годам и 11 месяцам тюремного заключения.

Еще один инструмент, используемый для того, чтобы заставить СМИ замолчать — это крупные штрафы местных регуляторов. Только в 2021 году Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) открыл 74 дела в отношении вещательных компаний, которые не являются лояльными правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).