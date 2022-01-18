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Актер Иван Краско начал терять зрение после микроинсульта

  /   Обновлено: 18 января 2022 16:52
Общество
Актер Иван Краско начал терять зрение после микроинсульта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 января. Советский артист Иван Краско начал страдать от последствий перенесенного микроинсульта. Директор актера заявил, что его клиент постепенно слепнет.

Иван Краско столкнулся с микроинсультом после перенесенного коронавируса. Вскоре артист начал жаловаться на потерю зрения. Директор артиста отметил, что от решения этих сложностей зависит дальнейшая карьера актера и призвал специалистов помочь.

«В его глазах вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение, особенно после инсульта. Да, конечно, возраст, но хотелось бы обратиться к нашим специалистам в стране. Помогите хотя бы затормозить этот процесс!» — заявил представитель Краско в беседе с kp.ru.

Иван Краско перенес инсульт прошлым летом, но до сих пор сталкивается с последствиями. Осенью артист испытывал проблемы с передвижением, но не планировал оставлять карьеру на сцене.

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