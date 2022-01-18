Актер Иван Краско начал терять зрение после микроинсульта

Москва, 18 января. Советский артист Иван Краско начал страдать от последствий перенесенного микроинсульта. Директор актера заявил, что его клиент постепенно слепнет.

Иван Краско столкнулся с микроинсультом после перенесенного коронавируса. Вскоре артист начал жаловаться на потерю зрения. Директор артиста отметил, что от решения этих сложностей зависит дальнейшая карьера актера и призвал специалистов помочь.

«В его глазах вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение, особенно после инсульта. Да, конечно, возраст, но хотелось бы обратиться к нашим специалистам в стране. Помогите хотя бы затормозить этот процесс!» — заявил представитель Краско в беседе с kp.ru.

Иван Краско перенес инсульт прошлым летом, но до сих пор сталкивается с последствиями. Осенью артист испытывал проблемы с передвижением, но не планировал оставлять карьеру на сцене.